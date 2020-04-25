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【中美角力】華府要求中資電訊商30日內證不受中國操控　威脅終止經營許可

金融經濟 15:49 2020/04/25

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美國聯邦通訊委員會主席Ajit Pai(左)與總統特朗普。（法新社圖片）

美國聯邦通訊委員會（FCC）以國家安全為由，要求中國聯通 （00762） 、中國電信 （00728） 等中資電訊商，30日內提交證據證明不是受中國政府操控，否則會終止其營運許可。

外電報道，美國聯邦通訊委員會單名，中國電信旗下的China Telecom Americas、聯通旗下的China Unicom Americas、以及中國中信集團旗下的Pacific Networks Corp及ComNet（USA），並要求有關機構30日內回覆，並向當局解釋為何不應撤銷其授權。

美國聯邦通訊委員會主席Ajit Pai在電郵中表示，最新行動反映華府的極大憂慮，而以上被點名的中資電訊商均是中國國有公司，形容是「容易受到中共的剝削，影響和控制（vulnerable to the exploitation， influence， and control of the Chinese Communist Party）」，而因涉及國家網絡安全，華府更不能冒險。

中國電信發言人回覆外電時表示，在美國經營接近20年，期待未來數周內，與聯邦通訊委員會分享有關作為負責任的電訊商所扮演的角色。

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編輯：趙穎妍

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