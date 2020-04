【中美角力】華府要求中資電訊商30日內證不受中國操控　威脅終止經營許可

▲ 美國聯邦通訊委員會主席Ajit Pai(左)與總統特朗普。(法新社圖片)

美國聯邦通訊委員會(FCC)以國家安全為由,要求中國聯通 (00762) 、中國電信 (00728) 等中資電訊商,30日內提交證據證明不是受中國政府操控,否則會終止其營運許可。

外電報道,美國聯邦通訊委員會單名,中國電信旗下的China Telecom Americas、聯通旗下的China Unicom Americas、以及中國中信集團旗下的Pacific Networks Corp及ComNet(USA),並要求有關機構30日內回覆,並向當局解釋為何不應撤銷其授權。

美國聯邦通訊委員會主席Ajit Pai在電郵中表示,最新行動反映華府的極大憂慮,而以上被點名的中資電訊商均是中國國有公司,形容是「容易受到中共的剝削,影響和控制(vulnerable to the exploitation, influence, and control of the Chinese Communist Party)」,而因涉及國家網絡安全,華府更不能冒險。

中國電信發言人回覆外電時表示,在美國經營接近20年,期待未來數周內,與聯邦通訊委員會分享有關作為負責任的電訊商所扮演的角色。

編輯:趙穎妍