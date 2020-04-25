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【香港經濟】失業率升至近10年高　羅致光：望失業率不會升抵5%

金融經濟 15:04 2020/04/25

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勞工及福利局局長羅致光期望，本地失業率不會升至5%水平。（資料圖片）

疫情進一步打擊疫弱的香港經濟，觸發新一輪裁員潮，最新本地失業率升至4.2%的近10年高位。勞工及福利局局長羅致光坦言，失業率上升是無可避免，但就「希望不會升至5%水平」。

羅致光接受電視訪問時表示，由於失業率數據有滯後，相信下一次公布仍然會有上升，若然上升幅度收窄，就證明政府推出的措施有效。他坦言，失業率有機會升穿5%，「但樂觀睇應該可以有機會在5%以下」。

羅致光：無要求資金大企業不要申領補貼

對於有意見批評政府向僱主發放補貼、代為支薪或會被濫用，羅致光再解釋有關安排，主要考慮到法律及行政兩方面，「若去到僱員身上，則（政府）工作量增加10多20倍；如果由政府向僱員直接支薪，法律上僱主支薪減少、可能連法定最低工資都比唔到」，演變成法律問題。

本地大型企業，例如滙豐、馬會等已先後表明不會申請有關補貼。羅致光澄清，政府並無要求資金相對充裕的大企業，暫時不要申請計劃。

而與政府有關的公司，包括港鐵 （00066） 、海洋公園及貿發局，由於是自負盈虧性與，亦可以獲得補助。

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編輯：趙穎妍

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