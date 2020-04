【Bill Gates評疫情】怎樣復工才安全 蓋茨教路5大條件

▲ 【Bill Gates評新冠肺炎疫情】怎樣復工才安全 蓋茨教路5大條件

Bill Gates再一次就疫情發聲。新型冠狀病毒肺炎(新冠肺炎)全球大流行,美國疫情確診人數突破90萬,但佐治亞等州份在質疑聲中先行復工。微軟創辦人Bill Gates(蓋茨)認為,復工需要滿足5個條件才可令人安心。Bill Gates指出,疫情有如打仗,需要創新科技來催促結束一天更早到來。

蓋茨近期多次評論新冠肺炎疫情,認為歐美等不少國家都準備不足,他指美國耗費鉅資軍演預備戰爭,卻未有為疫情做好預備。

蓋茨日前於網誌撰文,再把疫情比作戰爭。蓋茨稱:

「第二次世界大戰期間,出現了數量驚人的科技創新,包括雷達、可靠的魚雷、解碼機等等,協助了提早結束戰爭。現在對付疫情也需要這樣。」

(During World War II, an amazing amount of innovation, including radar, reliable torpedoes, and code-breaking, helped end the war faster. This will be the same with the pandemic.)

蓋茨提出,全球抗疫需要有5大範疇創新:

治療

蓋茨坦言,不少嘗試治療新冠肺炎辦法都會失敗,但他有信心部分終會成功。

他稱,民眾要有一種成功率達到95%的治療辦法,才會放心重新舉行公眾集會、球賽和演唱會等活動。

蓋茨提及,血漿療法、抗體療法、抗病毒藥物等方式都有潛質治療新冠肺炎。

疫苗

蓋茨形容,疫苗是奇蹟以外,讓人們生活回復正常的唯一路徑。

他表示,疫苗從研發到推出市場,一般需時5年。但他對新冠肺炎疫苗在18個月內出現感到樂觀,而實際時間可能介乎9個月至2年。

病毒檢測

蓋茨指出,美國需要集中精力,將新冠病毒檢測需時縮短至1天以內。

他稱,所有醫護人員都應該得以接受病毒檢測,而無病徵人士則應該等到所有有病徵人士完成檢查後,得以接受病毒檢測。

蓋茨亦主張,找辦法讓人們留在家中即可做病毒檢測,無論檢測屬於快速檢測,抑或需要將樣本送交化驗室才有結果。

追蹤密切接觸者

蓋茨表示,政府應優先安排確診病人密切接觸者,接受病毒檢測和自我隔離。

他指,多數國家都值得向德國學習,查問確診人士,並以數據庫來追蹤密切接觸者。

復工復產政策

蓋茨相信,大部分發達國家都會在未來2個月,進入疫情第2階段,那時世界會恢復「半正常」狀態,人們會繼續保持社交距離。

蓋茨稱,其他國家需要學習病毒檢測力度強的國家,來決定本國是否合適復工復產,而官員需要權衡復工復產的利弊。

