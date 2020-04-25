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【居家防疫】Switch遊戲《集合啦！動物森友會》打破全球銷量紀錄

科技 15:04 2020/04/25

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任天堂推出《集合啦！動物森友會》，自3月20日發售以來，數碼版本銷量突破500萬。

居家抗疫成為新常態，造就各種遊戲成為「大流行」，任天堂遊戲《集合啦！動物森友會》就是當中的表表者。

按數據分析公司SuperData日前發表《2020年3月全球遊戲市場報告》，今年3月，全球數碼遊戲消費額達100億美元，創下歷史新高，按年增長11%，其中主機遊戲收入與上季對比增15億美元，升幅達64%，而PC遊戲增長有5.67 億美元，增幅亦有56%，手機遊戲收入增57億美元，升15%。

而全球暢銷的遊戲，任天堂推出《集合啦！動物森友會》就位列榜首，自3月20日發售以來，數碼版本銷量突破500萬。SuperData分析師指，這是有史以​​來，主機遊戲數碼版本銷量最高的月份，打破了《決勝時刻：黑色行動 4》保持的紀錄，之前紀錄是單月銷量420萬。

其次，與《動森》同期發售的《毀滅戰士：永恆》數碼版，發售12天亦售出300萬，這個數字是2016年5月發售的《毀滅戰士》3 倍。

>>>【新冠肺炎】英雄電影粉絲心碎　Sony與迪士尼推遲新戲上映

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而Valve在3月23日發售的VR遊戲《戰慄時空：艾莉克絲》，同樣榜上有名。SuperData數據顯示，3月該遊戲累計玩家數超過86萬人，收入達4,070萬美元。報告沒有公布該遊戲的銷量數據，如果以60美元單價計算，創造4000多萬美元收入的《戰慄時空：艾莉克絲》，銷量約約為68萬套。

責任編輯：李彥煒

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