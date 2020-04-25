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【滙豐不派息】滙豐書面回覆股東　按英法例及公司章程有權除淨後取消股息

金融經濟 13:31 2020/04/25

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滙豐書面回覆股東提問，表明按照英國法例及公司章程，即使除淨後集團亦有權取消股息。

滙豐 （00005） 按監管機構要求不派息，惹來英港小股東猛烈抨擊。滙豐昨日在倫敦舉行股東周年大會（AGM），有股東關注滙豐到底是否有權取消2019年末期息，滙豐回應指按照英國法例及公司章程，集團可於實際派付前的任何時間，檢討或取消派息。

滙豐的AGM礙於社交限制，未有股東能夠親身出席，集團會後發布事前收集的股東提問，圍繞包括：小股東關注的停派息、新冠病毒對業務影響、高層薪酬及企業社會責任等議題。

股息：滙豐有權停派已除淨的2019年末期息嗎？

針對股東就停派息的疑問，滙豐重申是按英倫銀行要求而作出，董事會已決定今年底前暫停派發所有中期息及在2022年前不會進行股份回購，而按照英國法例及公司章程，集團可於實際派付前的任何時間，即使在除淨後，檢討或取消派息。

董事會將於更充分了解疫情的經濟影響後，在公布今年全年業績（即2021年2月底）或之前重新檢討股息政策。

「香港小股東權益大聯盟」發起人Ken Sir早前表示，仍然不排除就滙豐停派息入稟追究。但緊接今次滙豐正式就停派息一事表明法律權利，相信最終入稟機會渺茫。

相關文章：【滙豐不派息】小股東大聯盟Ken Sir：有股東因負面報道退出　擬去信證監及滙豐

滙豐3高層捐薪金　助英港慈善基金

亦有股東關注，高層行政人員疫情下會否有薪酬變動應對影響。滙豐回應指，集團主席杜嘉祺、行政總裁祈耀年和財務總監邵偉信已分別作出個人捐獻，杜嘉祺全數捐出今年報酬，祈耀年及邵偉信則捐出基本薪酬的四分一， 為期6個月，並會放棄2020年全年的現金花紅。

滙豐表示，已啟動業務應變計劃，包括將一個國家或地區業務分設於不同地點營運，以及安排員工在家工作。目前已將工作重點集中在，確保數碼銀行服務、電話銀行服務及交易基礎設施質素穩定。而集團在歐洲、中港及其他國家先後向受影響客戶，推出一系列支援措施，以香港為例，提供特別支援貸款及容許客戶延遲償還按揭本金。

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