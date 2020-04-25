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【九巴路線】九巴：5月起繁忙時段主要客流方向班次　恢復至疫情前水平

金融經濟 12:35 2020/04/25

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九巴表示，將於5月1日起，恢復繁忙時段主要客流方向的班次至疫情前水平。（資料圖片）

香港載通國際  （00062）  旗下的九巴宣布，將於5月1日（下周五）起，恢復繁忙時段主要客流方向的班次至疫情前水平。

九巴表示，來往九龍／港島及新界的路線於早上繁忙時段的主要客流為往九龍／港島方向；而晚上繁忙時段則為往新界方向。

至於非繁忙時段及非主要客流方向的服務安排，九巴會繼續密切留意各路線的運作情況及客量需求，並與運輸署保持緊密溝通，根據署方的批准調配班次。

九巴自2月起至少兩次削減巴士班次。最近一次是4月初，調整九龍及新界區合共約300條巴士線的服務班次，普遍延長至25至30分鐘一班。

配合防疫抗疫措施，以下路線維持暫停服務，直至另外通知：

停駛班次 路線
5R 啟德郵輪碼頭 ↔ 觀塘（apm） （循環線）
91P 鑽石山站 ↔ 香港科技大學
241X 青衣（長青） ↔ 何文田（愛民）
261P 屯門（兆康苑） ↔ 上水（天平）
264R 天耀 ↔ 大埔墟站
271S 紅磡站 ↔ 大埔（太和）
B1 天慈 ↔ 落馬洲站
W2 觀塘站 ↔ 佐敦（西九龍站）
W3 上水 ↔ 佐敦（西九龍站）
N41X 紅磡站 ↔ 青衣（長宏）

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編輯：趙穎妍

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