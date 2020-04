【新冠肺炎】英雄電影粉絲心碎　Sony與迪士尼推遲新戲上映   

▲ Sony推遲蜘蛛俠等電影檔期,亦連帶影響迪士尼旗下的Marvel電影上映時間。

受新冠肺炎影響,影院都要關閉,電影公司亦要推遲新戲上畫時間表。近日Sony就將蜘蛛俠《 Spider-Man: Into the Spider-Verse》以及《Spider-Man: Homecoming trilogy》(蜘蛛俠回歸三部曲)的上映檔期將推遲,前者將推遲到2022年10月7日。而萬眾期待的蜘蛛俠回歸三部曲的最終章,本預計於2021年7月16日上映,但現時亦推遲到2021年11月5日,而本身《Venom:Let There Be Carnage》(毒魔)檔期亦從今年101推遲到明年6月25日。

Sony推遲檔期,亦連帶影響迪士尼旗下的Marvel電影上映時間。《Doctor Strange in the Multiverse of Madness》(奇異博士)將會由2021年推遲到2022年3月25日,而《Thor: Love and Thunder》(雷神)亦會推遲到2022年2月18日。

是次亦是Marvel系列電影首次推遲上映時間。而唯一好消息的是原本由飾演蜘蛛俠的演員Tom Holland主演的真人電影,將會由2021年1月提前到2021年7月16日。

