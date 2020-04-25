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【新冠肺炎】英雄電影粉絲心碎　Sony與迪士尼推遲新戲上映   

商業 12:45 2020/04/25

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Sony推遲蜘蛛俠等電影檔期，亦連帶影響迪士尼旗下的Marvel電影上映時間。

受新冠肺炎影響，影院都要關閉，電影公司亦要推遲新戲上畫時間表。近日Sony就將蜘蛛俠《 Spider-Man: Into the Spider-Verse》以及《Spider-Man: Homecoming trilogy》（蜘蛛俠回歸三部曲）的上映檔期將推遲，前者將推遲到2022年10月7日。而萬眾期待的蜘蛛俠回歸三部曲的最終章，本預計於2021年7月16日上映，但現時亦推遲到2021年11月5日，而本身《Venom：Let There Be Carnage》（毒魔）檔期亦從今年101推遲到明年6月25日。

Sony推遲檔期，亦連帶影響迪士尼旗下的Marvel電影上映時間。《Doctor Strange in the Multiverse of Madness》（奇異博士）將會由2021年推遲到2022年3月25日，而《Thor: Love and Thunder》（雷神）亦會推遲到2022年2月18日。

是次亦是Marvel系列電影首次推遲上映時間。而唯一好消息的是原本由飾演蜘蛛俠的演員Tom Holland主演的真人電影，將會由2021年1月提前到2021年7月16日。

責任編輯：李彥煒

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