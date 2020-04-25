【香港經濟】雷鼎鳴警告：若經濟復甦緩慢　政府儲備或10年內耗光

▲ 科大經濟學系榮休教授雷鼎鳴（圖）警告，港府的財政儲備有可能在10年內用盡，並進入要貸款度日的日子。（資料圖片）

香港科技大學經濟學系榮休教授雷鼎鳴表示，若香港經濟在今次疫情下復甦步伐緩慢，或因政治問題難以解決，警告香港的財政儲備面臨巨大下行壓力，10年內大有機會耗盡儲備。

雷鼎鳴在港台節目《香港家書》表示，不反對政府因抗疫救市而動用財政儲備，但認為在推出連串紓困措施後，政府應更珍惜基本法規定的量入為出及審慎理財原則。

料香港今年經濟持續錄得收縮

他續指，即使未有疫情打擊，香港的財政儲備早已因人口老化而面臨龐大下行壓力。假如今次經濟復甦步伐緩慢，或因政治困難解決需時，則10年內有機會耗光財政儲備、甚至「進入借貸度日的日子」。

新冠肺炎在歐美大爆發，雷鼎鳴坦言即使中國在2個月左右控制疫情並逐漸復工，但在歐美經濟短期內難以反彈的情況下，中港經濟復甦的步伐亦會受到限制，估計香港今年經濟增長延續去年的負增長。

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編輯：趙穎妍