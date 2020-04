【美國疫情】特朗普倡打漂白水針 白宮反指傳媒不負責任

新型冠狀病毒肺炎(新冠肺炎)美國疫情失控,死亡人數突破5萬,美國總統特朗普此時則鬧出大笑話。特朗普公開提出將消毒劑注射入病人體內,受外界猛轟後,改口稱自己只是向記者講冷笑話。白宮更乾脆將矛頭指向傳媒,指控媒體「不負責任製造負面頭條」。

▲ 【新冠肺炎美國疫情】特朗普倡打漂白水針 白宮反指傳媒不負責任

特朗普倡注射消毒液殺病毒 得!人都死埋!

特朗普日前聯同國土安全部官員召開白宮記者會,聲稱當局研究指強光可以快速殺死新型冠狀病毒,而漂白水、異丙醇等清潔劑更能殺死呼吸系統液體內的病毒。

特朗普遂提出為病人注射消毒液,「就像一次清潔」。

特朗普:日光能殺新冠病毒 衛生官愕然

特朗普言論受到輿論、醫護界、清潔劑生產商廣泛炮轟。醫生表明,漂白水等消毒劑本身是有毒化學品,注射可以致命。廠商亦劃清界線,強調任何情況都不能將產品用於體內。

特朗普周五(24日)嘗試向傳媒解畫,聲言自己當時只是向「敵意異常的人」(extraordinarily hostile people,指記者)講冷笑話:

「我只是向記者諷刺地提出一個問題,就像你一樣,純粹想看看有甚麼反應。但(注射消毒劑)確能殺死病毒,消毒劑可以殺死手上的病毒,令事情變得好得多。」

(I was asking a question sarcastically to reporters, like you, just to see what would happen … but it does kill it, and it would kill it on the hands and that would make things much better.)

疫情令美國窮人無水飲 巨企欠水費竟無事

美國窮人想洗手都無水 黑人特別慘

但相信更諷刺的是,白宮發言人麥克納尼(Kayleigh McEnany)更反過來直接指控傳媒「不負責任」。

麥克納尼發表聲明,指特朗普已多番重申,民眾治療新冠肺炎應向醫生求診。「傳媒不負責任地斷章取義,製造負面新聞頭條」。

美議員索償中國22萬億 要求7月底找數

索償中國難度高 或要靠「私了」

