【美國疫情】特朗普倡打漂白水針 白宮反指傳媒不負責任

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）美國疫情失控，死亡人數突破5萬，美國總統特朗普此時則鬧出大笑話。特朗普公開提出將消毒劑注射入病人體內，受外界猛轟後，改口稱自己只是向記者講冷笑話。白宮更乾脆將矛頭指向傳媒，指控媒體「不負責任製造負面頭條」。

▲ 【新冠肺炎美國疫情】特朗普倡打漂白水針 白宮反指傳媒不負責任

特朗普倡注射消毒液殺病毒 得！人都死埋！

特朗普日前聯同國土安全部官員召開白宮記者會，聲稱當局研究指強光可以快速殺死新型冠狀病毒，而漂白水、異丙醇等清潔劑更能殺死呼吸系統液體內的病毒。

特朗普遂提出為病人注射消毒液，「就像一次清潔」。

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特朗普言論受到輿論、醫護界、清潔劑生產商廣泛炮轟。醫生表明，漂白水等消毒劑本身是有毒化學品，注射可以致命。廠商亦劃清界線，強調任何情況都不能將產品用於體內。

特朗普周五（24日）嘗試向傳媒解畫，聲言自己當時只是向「敵意異常的人」（extraordinarily hostile people，指記者）講冷笑話：

「我只是向記者諷刺地提出一個問題，就像你一樣，純粹想看看有甚麼反應。但（注射消毒劑）確能殺死病毒，消毒劑可以殺死手上的病毒，令事情變得好得多。」

（I was asking a question sarcastically to reporters, like you, just to see what would happen … but it does kill it, and it would kill it on the hands and that would make things much better.）

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但相信更諷刺的是，白宮發言人麥克納尼（Kayleigh McEnany）更反過來直接指控傳媒「不負責任」。

麥克納尼發表聲明，指特朗普已多番重申，民眾治療新冠肺炎應向醫生求診。「傳媒不負責任地斷章取義，製造負面新聞頭條」。

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