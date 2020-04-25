紐約州長 : 疫情源頭很可能來自意大利

美國紐約州長科莫(Andrew Cuomo)周五表示，當地爆發的新冠病毒疫情，首先是由歐洲傳入，源頭並非中國。

紐約新增422宗新冠病毒死亡個案，累計1.6萬人死亡。科莫引述東北大學(Northeastern University)研究人員稱，在3月1日紐約首宗確診時，估計全州已有超過一萬人被感染，他相信，紐約州的感染源頭很可能來自意大利。

科莫又稱，美國總統特朗普早前實施的旅遊禁令來得太遲，無法阻止疫情快速擴散。

美國死於新冠肺炎個案突破5萬之際，佐治亞州及奧克拉荷馬州部分店舖重開，包括髮型屋及提供個人護理服務的行業獲准重新營業，這兩個州的州長屬共和黨籍，但州政府仍然要求民眾保持社交距離。

有報道指特朗普曾批准喬治亞州州長肯普重開健身室、紋身店等場所 ; 但特朗普在社交網站強烈否認。

另外，白宮新聞秘書麥肯納尼發表聲明，指傳媒錯誤表述特朗普建議研究將消毒劑注入人體的言論。麥肯納尼強調，特朗普在記者會上一再重申，國民應徵詢醫生治療新型肺炎的意見，認為傳媒只是毫無責任地扭曲特朗普的意思，製造負面的新聞頭條。

特朗普早前在抗疫記者會上，建議研究將消毒劑注入人體，能否作為治療新型肺炎的手段，言論受衛生專家猛烈批評。