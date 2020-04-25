【美股收市】特簽4840億美元紓困法案 道指漲260點

美國總統特朗普正式簽署眾議院通過4840億美元紓困法案，美國財長姆欽（Steven Mnuchin）稱正在考慮向美國油企提供貸款計劃，加上受惠減產消息，紐約期油連續第3日上升，市場憧憬更多紓困措施，美股三大指數升逾1%，道指尾市一度漲310點 。

道指連漲3日，收報23775點，升260點；標指收報2836點，升38點；納指收報8634點，升139點。惟本周道指累計仍滑落2.5%，標指累跌1%，納指跌0.8%。

特朗普表示，周五與蘋果公司行政總裁庫克（Tim Cook）通電話，雙方談及疫情與美國經濟情況，庫克預期美國經濟將呈現V型反彈。蘋果股價3月下旬輾轉回穩，周五上漲2.9%。

約20%美國企業公布首季業績，62%表現勝預期，為2009年開始統計以來最低。晶片商英特爾（Intel，美：INTC）首季純利增長逾40%，勝市場預期，股價升0.4%。IBM漲2.8%，思科漲2.2%。

彭博社引述消息人士指，波音打算在下周公布業績期間，同時宣布減產787夢幻客機和裁員計劃。消息拖累波音（Boeing，美：BA）逆市跌6.3%。

油價繼續成為焦點，受惠減產消息，紐約6月期油連升第三天，收市漲2.7%，報16.94美元；本周累計仍瀉32.3%。布蘭特6月期油升0.5%，報21.44美元，本周仍累瀉23.7%。

路透報道，科威特正考慮提前開始減產，而阿塞拜疆亦將大幅減產以便符合減產協議規定；美國頁岩油商Continental Resources（美：CLR）已停止所有鑽探，及關閉大部分位於北達科他州巴肯（Bakken）的頁岩油田。油田服務商Baker Hughes則公布，本周活躍鑽油井數量減少60個，至378個，是連續第六天減少。

美國消費者情緒指數回穩，削弱了黃金的避險功能，紐約期金回吐，收市跌9.8美元或0.6%，報1735.60美元 ; 但本周仍累升2.2%。