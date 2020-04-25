【美股午市】蘋果升近2% 道指曾倒跌後轉升

美股午市小幅上升，投資者評估最新企業盈利報告及政府重啟經濟舉措，油價續造好，蘋果升近2%，納指升0.6%領漲大市。

紐約期油受惠減產消息，連續第3日上升，美國總統特朗普已簽署由國會通過總值4840億美元紓困法案，以援助中小企和醫院，惟市場寄予厚望，用於治療新冠肺炎的新藥瑞德西韋（remdesivir）療效存疑，抑制美股午市走勢，道指一度倒跌。

受惠減產消息，紐約期油曾漲8.9%，高見17.97美元；布蘭特期油最多升6.4%，高見22.7美元，兩油午市升幅收窄，暫升2%及1.1%。

道指早段升202點 ，其後曾倒跌97點，本港今晨1時30分，道指升29點，報23544點，標指及納指升6及51點，報2804及8546點；Stoxx歐洲600指數跌1.1%。

標指11個板塊7個上升4個下跌，資訊科技股升近1%最俏，非必需消費品及原材料股升0.8%及0.6%；通訊服務、房地產及工業股跌逾0.3%。

重磅油股埃克森美孚（Exxon Mobil，美︰XOM）和雪佛龍（Chevron，美︰CVX）分別曾彈3.3%和2.3%；美國主要石油交易所買賣基金United States Oil Fund（美︰USO）升3.4%後有回吐。

美元在約2周高位徘徊，美滙指數最多升0.4%，報100.87；歐元升0.1%，報1.0788美元；日圓升0.1%，報107.46兌1美元，每百日圓兌7.2125港元。

黃金和美債價格上升，現貨金最多漲0.3%，報1736美元；美債價升息跌，10年美債息低見0.5773厘，跌幅2點子。