【原油寶】中行：原油寶客戶損失深感不安　「在法律框架下承擔應有責任」

原油寶事件持續，中國銀行 （03988） 於深夜發布聲明指，對客戶投資原油寶產品遭受損失，深感不安，全面審視產品設計，在法律框架下承擔應有責任。以下為聲明全文：

中國銀行於2018年1月開辦原油寶產品，為境內個人客戶提供掛鈎境外原油期貨的交易服務。其中，美國原油品種掛鈎芝加哥商品交易所（CME）的德州輕質原油（WTI）期貨首行合約。

今年以來，國際原油價格劇烈波動，投資者交易頻繁。自4月6日起，中行通過短信、電話、公眾號、官方微博等多種渠道，向原油寶客戶多次進行針對性風險提示，特別是4月15日以後，每日向客戶進行風險提示。 4月20日是原油寶美國原油產品當期結算日，約46%中行客戶主動平倉離場， 約54%中行客戶移倉或到期軋差處理（既有造多客戶，也有造空客戶）。

針對原油寶產品掛鈎WTI 5月合約負結算價格事宜，中行持續與市場相關機構溝通，就4月20日市場異常表現進行交涉。中行將繼續全力以赴，維護客戶利益，未來進展情況將適時與客戶保持溝通。

中國銀行對客戶在疫情全球蔓延、原油市場劇烈波動情況下，投資原油寶產品遭受損失深感不安。一直在積極傾聽大家心聲和市場關切，全面審視產品設計、風險管控環節和流程，在法律框架下承擔應有責任，與客戶同舟共濟，盡最大努力維護客戶合法利益。

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