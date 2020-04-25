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【原油ETF】點解3097波動性較3175小？

金融經濟 11:30 2020/04/25

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現時本港上市的原油ETF有兩隻，但兩股最近的股價波幅大不同。

國際油價大幅波動，原油ETF成交亦急升。現時本港上市的原油ETF有兩隻，分別是F三星原油期 （03175） 及FGX原油ETF （03097） ，兩者均緊貼紐約期油價格，但3175的股價波幅卻明顯高於3097。究竟箇中為如？

3175及3097都是以投資原油期貨複製油價指數表現，每月均須轉倉保持倉位，3175追蹤的是標普高盛原油額外回報指數，3097追蹤的則為標普高盛原油增強額外回報指數。以紐油周二急跌為例，6月份合約當日大跌44%，3175周三也急瀉46%，3097跌幅相對溫和，僅跌12%。

相關文章：期油ETF捕捉油價波動易入手　香港3175、3097有何分別？

發行3097的未來資產表示，原油期貨價格由負價差（backwardation）變正價差（contango）時，將期油合約轉倉至遠期合約，可減低轉倉成本，強調遠期合約不代表與近期油價的敏感度不高。

未來資產環球投資（香港）ETF副總裁鍾駿指，根據基金章程，倘期貨合約最接近合約月份與第二最接近合約月份的期貨溢價大於0.5%，有關期貨溢價於1至6月出現，會將所有紐約期貨合約轉倉至12月。

「3097早於4月初期貨價格出現正價差時，已將持倉合約轉到12月期貨合約，以減少轉倉次數及相關成本。」

相反，發行3175的三星資產於4月21日晚才臨時更改投資策略，將原本6月期油合約，改為轉倉至9月期油合約。由於油價於4月21日大跌，3175突然轉倉，意味以低價沽出6月合約，9月合約的持倉於是減少，資產淨值亦受損。結果3175周三遂急瀉46%。

相關文章：【3175】三星資管︰3175轉倉9月期油曾諮詢證監會　負油價投資者毋須貼錢

三星資產隔了兩天後解釋，轉倉決定是為了保護投資者利益，事前曾諮詢證監會及受托人的意見。

雖然3175在油價下跌時，跌幅較大，但未有嚇退投資者。據最新公告，截至4月23日，3175已發行基金單位數目為21.71億個，較前一交易日再多358個，反映有投資者在一手市場「愈跌愈買」。

相關文章：【期油ETF】3175愈跌愈吸資　昨日發行單位再增6%

相關文章：【油價走勢】庫存無需求減　負油價恐成紐約期油新常態？

 

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記者：陳韻妍

香港股票 FGX原油（03097） Ｆ三星原油期（03175） 基金 ETF 期貨 轉倉 證監會 紐約期油 成交

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