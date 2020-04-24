【內銀股價】郵儲銀行A股創新低前　突公布穩定股價方案

郵儲銀行 （01658） A股突然發布穩定股價方案，宣布由控股股東中國郵政集團自願增持股份，以穩定股價，擬增持不少於5000萬元人民幣，為期6個月。通告同時指出，去年12月9日，已發布中國郵政集團增持股份，金額不少於25億元人民幣，計劃目前仍未結束，兩計劃不會互相取代。

通告指，觸發穩定價格措施，因A股上市3年內，如因不可抗力因素，在A股收市價連續20個交易日，低於最近1期審計的每股淨資產，便觸發措施。自3月26至4月23日，A股收市價已連續20個交易日，低於每股淨資產5.75元人民幣。

截至4月23日，中國郵政集團已持有郵儲銀行564.6億股或64.92%。

▲ 郵儲行A股恐創上市新低

先H後A的郵儲行，去年底回歸A股，一度高見6.14元人民幣，市盈率（PE）高達9倍，股價隨即下跌，低見5.05元人民幣，PE約6.7倍。

至於郵儲行H股，股價僅4.43元，較A股低20%，PE約5.6倍。股價正下試去年8月低位。

值得留意的是，隨着郵儲銀行A股發布穩定股價方案，正反映整體內銀股仍處弱勢，四大行目前股價仍較今年1月高位跌逾1成，除農行 （01288） 外，三大行股價接近今年低位及去年低位，受「原油寶」困擾的中行，更失守去年8月低位水平。

▲ 中國銀行雖然較今年低位反彈5.9%，但未升越去年8月水平，便掉頭向下。

股份 目前股價水平 較今年

高位 較今年

低位 較去年8月

低位 工行 （01398） -17.2% +5.2% +5.2% 中行 （03988） -15.3% +5.9% -1.4% 建行 （00939） -12.3% +3.3% +8.3% 農行 （01288） -11.4% +15.2% +5.8%

工行目前股價較1月高位累跌17.2%；3月中開始見底反彈，目前股價較3月低位反彈5.2%。相比去年低位，工行仍高5.2%，惟仍屬偏弱水平。

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▲ 工行股價近期轉向下，考驗雙底4.8元的支持力。

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編輯：譚志偉