【美股戰報】羥氯喹未能有效治療新冠肺炎　FDA警告：恐造成心律不齊　

繼周四世衛文件顯示，美國藥廠吉利德（GileadD）研發的瑞德西韋（remdesivir）被指無法改善新冠肺炎患者的病情後，美股漲幅收窄，今日情景再現，美國食品藥品監督管理局（FDA）警告，治療瘧疾的藥物羥氯喹（hydroxychloroquine），目前尚未能有效治療新冠肺炎，隨後美股三大指數齊齊轉跌，隨後雖略回彈，但升幅收窄。

美國食品藥品監督管理局（FDA）周五（24日）表示，羥氯喹沒有顯示出對治療新冠肺炎的有效性，提醒患者要謹慎使用羥氯喹治療新冠肺炎，並警告稱，使用羥氯喹治療新冠肺炎可能對心臟造成風險。

此前美國總統特朗普（Donald Trump）曾大力稱讚，瑞德西韋與羥氯喹治療新冠肺炎的效果令人鼓舞，後者更是特朗普力薦的「神藥」，他指如自己感染，願意服用羥氯喹作治療。羥氯喹（hydroxychloroquine）原本是用於抗瘧疾，並沒有科學證據可以能夠有效治療新冠肺炎。

相關文章：【美股戰報】紐約期油再反彈 美股初段造好

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！