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【iM筍盤推介】首置客兩房上車之選　叫價較市價低約19％

股樓投資 21:56 2020/04/24

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過去一周，本港新冠肺炎新增個案連續多日見單位數字，周五（24日）又再現「零」個案，樓市氣氛更旺，最近市場錄得不少首置客入市個案，以下介紹的上車盤，距離屯門西鐵站約8分鐘的步程，單位擁河景，旺中帶靜。業主原叫價480萬元，現減價13%，以420萬元放售單位，至於該單位的銀行估值約503萬元，換言之叫價較銀行估價更低約16%，適合上車人士。

放盤詳細資料如下：

物業地址： 屯門-大興花園一期02座高層D室
(物業編號: M300306579)
實用面積： 428平方呎
間隔： 2房
叫價： 480萬元減至420萬元（-13%）
賣點： ．屯門區經典上車私樓
．較同屋苑呎價平近19%
．銀行估價503萬元，換言之叫價較估價低16%
．高層河景，旺中帶靜
．間隔四正2房，實用率近8成
．步行8分鐘到屯門西鐵站．配套充足，提供泳池、網球場等康樂設施
．屋苑有設商場民生便利

 

有關以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理：
https://bit.ly/2VYsGwe
註：．以上資料由美聯物業提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。
．投資涉及風險，讀者投資前務請運用個人獨立思考作出決策。對於任何資料錯誤或因此招致損失，一概與《iMoney智富雜誌》、編者及作者無關。


 

撰文 : 陳詠妍

放盤 估價 上車盤 大興花園 屯門

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