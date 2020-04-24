【iM筍盤推介】首置客兩房上車之選　叫價較市價低約19％

過去一周，本港新冠肺炎新增個案連續多日見單位數字，周五（24日）又再現「零」個案，樓市氣氛更旺，最近市場錄得不少首置客入市個案，以下介紹的上車盤，距離屯門西鐵站約8分鐘的步程，單位擁河景，旺中帶靜。業主原叫價480萬元，現減價13%，以420萬元放售單位，至於該單位的銀行估值約503萬元，換言之叫價較銀行估價更低約16%，適合上車人士。

放盤詳細資料如下：

物業地址： 屯門-大興花園一期02座高層D室

(物業編號: M300306579) 實用面積： 428平方呎 間隔： 2房 叫價： 480萬元減至420萬元（-13%） 賣點： ．屯門區經典上車私樓

．較同屋苑呎價平近19%

．銀行估價503萬元，換言之叫價較估價低16%

．高層河景，旺中帶靜

．間隔四正2房，實用率近8成

．步行8分鐘到屯門西鐵站．配套充足，提供泳池、網球場等康樂設施

．屋苑有設商場民生便利

有關以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理：

https://bit.ly/2VYsGwe

註：．以上資料由美聯物業提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。

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