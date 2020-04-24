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小米擢升首位內部培育「80後高管」高自光任集團副總裁

金融經濟 21:42 2020/04/24

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原小米有品電商部總經理高自光晉升為小米集團副總裁，為小米內部培育的首位「80後」高管。

小米 （01810） 近兩年來頻有人事調動，公司今日最新公佈，小米有品電商部總經理高自光晉升為小米集團副總裁，同時轉崗到中國區分管新零售業務，向中國區總裁盧偉冰匯報。高自光是小米內部培養的首位「80後」高管。

據公開資料，高自光於2014年加入小米，開拓並負責小米IoT（物聯網）平台業務，帶領小米IoT平台從零開始做到近億台設備連接數，根據小米2019年報，小米IoT平台接入設備數達2.35億台，是全球最大的消費級IoT平台。

2017年，高自光開始搭建有品精品電商項目，並在2018年出任有品電商部總經理。2019年，有品平台GMV突破100億元，連續3年實現翻倍增長。

事實上，自去年底開始，小米集團正式啓動管理幹部輪崗機制，最先帶頭輪崗的是原分管國際業務的集團高級副總裁王翔輪崗出任集團總裁，原集團CFO周受資輪崗管理國際部，集團副總裁、Redmi品牌總經理盧偉冰輪崗負責中國區業務。

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編輯：陳健婷

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