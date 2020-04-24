中銀下周起接受資助房屋申「還息不還本」　滙豐：適時公布細節

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房委會宣布，容許按揭貸款「還息不還本」擴展至資助房屋。中銀香港 （02388） 宣布，下周（27日）起物業按揭貸款延期還本措施將延伸至資助出售單位，同時全力配合支持附有發展商二按的按揭貸款延期還本的申請。
無論從事任何行業的個人客戶，如有短期資金週轉需要，可就其物業按揭貸款申請延期還本。受惠客戶群擴大至供款半年或以上、且過去6個月還款紀錄正常的
客戶，申請期限延長至今年10月31日。
最長延期12個月還本
按揭貸款延期還本為期6個月，期滿後客戶可因
應情況申請再延長6個月，即最多12個月暫緩償還本金，只需繳付利息。同時會豁免有關申請的手續費。
有需要客戶可將申請表經電郵（cm_cc_tm_loans@bochk.com）或親身交到中銀分行，亦可致電應急措施專線（3988 2128）。
中銀香港副總裁龔楊恩慈表示，至今累計收到查詢超過1.4萬宗，並已成功批核超過2200宗，其中超過5成是個人客戶的物業按揭貸款延期還本，申請人以從事零售、運輸、旅遊及酒店行業的個人客戶為主。
滙豐：將伸延至資助房屋 適時公布細節
滙豐發言人表示，為舒緩個人客戶在當前困境面對的財務負擔，將會把按揭「還息不還本」的安排伸延至房委會的資助出售單位，有關細節將會適時公布。
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