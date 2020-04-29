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【銀行紓困】中銀：資助房屋「還息不還本」接獲不少查詢　滙豐、恒生下周起接受申請（第四版）

金融經濟 21:09 2020/04/29

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滙豐及恒生5月4日起，接受資助出售房屋的按揭貸款申請「還息不還本」，最長延期還本12個月。

房委會宣布，容許按揭貸款「還息不還本」擴展至資助房屋。中銀香港 （02388） 本周（27日）起率先接受資助出售單位申請「還息不還本」，同時接受支持附有發展商二按的按揭貸款的延期還本申請。另一發鈔行滙豐則下周起（5月4日）起接受申請。

中銀香港表示，自擴大物業按揭延期還本措施至資助出售單位後，接獲不少客戶的查詢，主要關於措施的詳情及申請辦法。就收到的客戶申請，已安排專人跟進處理。

滙豐：接受申請至10月底

滙豐由5月4日至10月31日，將住宅按揭「還息不還本」擴展至居者有其屋計劃、私人機構參建居屋計劃、
可租可買計劃、租者置其屋計劃和綠表置居計劃的一手市場及第二巿場的住宅物業。且接受各行各業個人客戶申請，最長可延期還本12個月。

相關文章：【銀行紓困】滙豐恒生擴「還息不還本」至資助出售單位　下周一起接受申請

恒生：正積等籌備　下周起接受申請

恒生  （00011）  亦表示，正積極籌備將按揭「還息不還本」安排延伸至房委會的資助出售單位，同樣由5月4日開始接受申請。

中銀：4月27日起接受申請

無論從事任何行業的個人客戶，如有短期資金週轉需要，可就其物業按揭貸款申請延期還本。受惠客戶群擴大至供款半年或以上、且過去6個月還款紀錄正常的
客戶，申請期限延長至今年10月31日。

按揭貸款延期還本為期6個月，期滿後客戶可因
應情況申請再延長6個月，即最多12個月暫緩償還本金，只需繳付利息。同時會豁免有關申請的手續費。

有需要客戶可將申請表經電郵（cm_cc_tm_loans@bochk.com）或親身交到中銀分行，亦可致電應急措施專線（3988 2128）。

中銀香港副總裁龔楊恩慈表示，至今累計收到查詢超過1.4萬宗，並已成功批核超過2200宗，其中超過5成是個人客戶的物業按揭貸款延期還本，申請人以從事零售、運輸、旅遊及酒店行業的個人客戶為主。

渣打香港：稍後公布詳情

為了支援更多有需要的客戶，渣打香港計劃擴大紓緩措施範圍，按揭還息不還本計劃將延伸至個別房委會資助房屋類別，詳情將稍後公布。

（第二版更新渣打；第三版更新滙豐；第四版新增中銀香港回覆）

相關文章：

房委會：按揭「還息不還本」　擴展至資助出售單位

金管局：首季貸款增長2.8%　銀行資產質素保持穩健

【銀行紓困】金管局：已批1.62萬宗支援貸款申請　正研擴至資助房屋貸款（第二版）

 

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