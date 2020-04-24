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【美股戰報】紐約期油再反彈　美股初段造好

環球政經 22:08 2020/04/24

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紐約期油再回彈，再加上美國國會通過4,840億美元的抗疫紓困議案，援助中小企和醫院，周五（24日）美股再造好，標指開市漲0.69%，納指0.49%，道指漲0.8%，漲幅為187點。

國際油價連續第三日谷底反彈，因市場憧憬美國頁岩油商將會減產，6月紐約原油期貨價格升至每桶17.32美元，過去三天累計漲超過40%。石油股繼續造好，英國石油（BP）漲1.3%，埃克森美孚石油（XOM）漲2.5%，法國油企道達爾（TOT）漲1.53%，康菲石油（ COP）漲2.1%。

相關文章：【美股業績】Verizon盈利勝預期 股價反覆靠穩

受新冠肺炎疫情影響，美國重磅航空股波音據報被迫計劃將787夢幻客機產量削半，並會公佈裁員計劃。波音將於在下周公布業績，據外媒報道，屆時將宣布減產和裁員計劃，787夢幻客機每月產量或有可能被降至單位數，此前年初時每月生產14架787客機。

相關文章：【美國經濟】JCPenney準備申請破產 開市大跌15%

正值美股業績期，美國電訊商Verizon公布今年第一季度營收為316.1億美元，遜市場預期與去年同期數據，調整後每股盈利則按年升5%至1.26美元，勝預期的1.22美元，開市前股價曾升1%，現跌1.13%，報56.9美元。

相關文章：【ETF】期油ETF轉倉恐蝕價差 黃金ETF可安心持有嗎？

同日公布業績的信用卡發卡商美國運通，第一季度淨利潤錄得3.67億美元，遠低於市場預期的13.69億美元，每股盈利更按年大跌77%至0.41美元，主受累壞帳撥備大增。撇除撥備損失，調整後每股盈利1.98美元，勝預期的1.69美元。公司股價開市前曾升3%，開市後升幅收窄至0.67%。

 

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