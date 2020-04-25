【ETF】期油ETF轉倉恐蝕價差 黃金ETF可安心持有嗎？

紐油期油出現歷史上首次的負油價，令期油市場運作大亂。期油合約的正價差（Contango）導致不少原油ETF的投資者大失預算，一時間，ETF被視為洪水猛獸，被打上「高風險」的標籤。那麼一直以來在全球股市深受投資者歡迎的黃金ETF，又會否面臨同樣的風險呢？

本港投資者最為熟悉的黃金ETF，莫過於SPDR金ETF （02840） 。事實上，與3175等原油ETF不同，SPDR金ETF不是持有期貨，而是持有實物黃金，故不用擔心期貨價差、轉倉策略等問題。

實金放在哪裏？

SPDR金ETF由道富環球投資管理創立，其代表着SPDR Gold Trust的信託權益單位，由黃金實物支持。所持實金由大多存放在滙豐 （00005） 於倫敦的金庫。在此等情況下，滙豐同意作出商業上合理的努力，及時將黃金由次保管人的金庫運送至滙豐的倫敦金庫。

截至2014年12月22日，保管人所選任及可供使用的次保管人爲：Bank of England（英倫銀行）、The Bank of Nova Scotia-ScotiaMocatta（加拿大豐業銀行）、 Barclays Bank PLC（巴克萊銀行）、Deutsche Bank AG（德意志銀行）, JPMorgan Chase Bank （摩根大通銀行）和 UBS AG（瑞士銀行）。

若投資者有要，可從SPDR金ETF官方網站上的【 庫存金條列表】一欄，查看每日更新的金庫存量資料。

黃金ETF價格如何定？

SPDR金ETF所持黃金的價值，乃使用近期設立的倫敦金銀市場協會（LBMA）黃金價格釐定。LBMA下午黃金價格是根據 ICE Benchmark Administration Limited（IBA）管理的拍賣於倫敦作出的美元報價，一般在倫敦時間下午3時前由LBMA公布。LBMA成員包括持有黃金的中央銀行、私人投資者、礦業公司、生產商、精煉商和制造商。

當然，投資黃金ETF也會面臨着一些風險，如交易時間與股市相同。換然之，若投資者買入了2840，即使在港股收市後金價暴跌，也要等到翌日港股開市才能作出交易。

此外，黃金本身無內在價值，不會產生利息或其他收益。

任何投資產品都要有着潛在風險，證監會行政總歐達禮亦表示，投資者應只買賣他們完全了解的金融產品，而非純粹因相關資產的價值跌至很低的水平便進行買賣。

相關文章︰【黃金價格】金價重上1750美元 美銀料年半內見3000

【黃金牛市】金價破頂 長升長有還是短癮炒作？

免費下載hket App，關注「全球疫情實時動態」

外圍分析無間斷｜立即訂閱送高達$480訂閱禮品

編輯︰侯景成