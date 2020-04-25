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【港股分析】大市現配股潮　應該點分析？

股樓投資 15:06 2020/04/25

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港股本周跌2.3%，重要新聞除油價大幅波動外，投資者亦要注意多隻股份進行配股，甚至有大股東減持等行動，或預示相關股份股價已見頂，有機會帶動其他股份進行類似動作，入市前要留神。

內房重磅股世茂房地產（00813）本周以折讓價29.73元，配售7,820萬股，集資23億元，翻查股份1月時，也曾經以29.58元配股，同較當時收市價有折讓，或反映公司認為股價升到30元已經夠高，可乘勢集資壯大業務，不過世茂配股後就出現調整，3月份曾低見20.3元，可見管理層配股時機精準，無寶不落，今次或可能歷史重演。

至於中生製藥（01177）首席執行長（CEO）、執行董事及主要股東謝炳，本周亦以折讓價11.35元配售2億股套現，持股量由11%下降至9.4%，佔比不低。這類減持如非股東「等錢使」，則可能是對後市睇淡，先行套現獲利，並非利好信號。

至於京信通信（02342）及金山軟件（03888）周五（24日）分別進行配股及發債，前者年內累升超過50%，主要股東隨即配股，籌集逾6.8億元資金壯大業務；金山軟件近年一直拓展雲業務，燒錢多過賺錢，最新一份全年業績仍然錄得虧損，繼續增加現金為未來作部署無可厚非，而且公司選擇以發債而非配股籌措資金，明顯是對前景有信心，兩隻股份股價短期或會受壓，但中長綫仍分別受惠5G及雲業務概念，可繼續看好

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撰文 : 葉志偉

京信通信（02342） 金山軟件（03888） 配股 5G 香港股票

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