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【美股開市】紐約油連升3日 道指曾漲200點

環球經濟金融 21:34 2020/04/24

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紐約期油受惠減產消息，連續第3日上升，加上美國國會通過法案向中小企和醫院提供總值4840億美元資助，市場憧憬更多紓困措施出台，美股周五開市向好，道指彈202點，其後升幅降至約140點。

油價繼續成為焦點，受惠減產消息，紐約期油曾漲8.8%，高見17.95美元；布蘭特期油最多升6.4%，高見22.7美元。

石油輸出國組織（OPEC，簡稱油組）及盟友俄羅斯和阿塞拜疆原定5月起每日減產970萬桶，路透社報道，科威特正考慮提前開始減產，而阿塞拜疆亦將大幅減產以便符合減產協議規定；該社又引述消息指，美國頁岩油商Continental Resources（美︰CLR）已停止所有鑽探及關閉大部分位於北達科他州巴肯（Bakken）的頁岩油田。

重磅油股埃克森美孚（Exxon Mobil，美︰XOM）和雪佛龍（Chevron，美︰CVX）分別彈3%和1.9%；美國主要石油交易所買賣基金United States Oil Fund（美︰USO）升2.7%。

【美股業績】美國運通壞帳撥備大增 純利急跌近8成

【美股業績】Verizon盈利勝預期 市前升1%

美國運通（American Express，美︰AXP）彈2%。雖然美國運通上季每股盈利按年大跌77%至0.41美元，但主要受累於壞帳撥備大增至26億美元。撇除撥備損失，調整後每股盈利1.98美元，勝預期的1.69美元。

英特爾（Intel，美︰INTC）縱使上季盈利和收入俱勝市場預期，經調整後每股盈利1.45美元，高於預期的1.28美元，收入按年升23%至198.3億美元，優於預期的190億美元。但次季每股盈利展望僅1.1美元，低於預期的1.19美元，拖累股價跌3.2%。

美元在約2星期高位徘徊，美匯指數最多升0.4%，報100.87；現跌0.1%，報100.38。

另外，美國3月份耐用品定單跌14.4%，差過市場預期的跌12%，亦遠遜前期修正後的升1.1%。撇除運輸項目的核心耐用品定單，跌0.2%，勝預期的跌6.5%。

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