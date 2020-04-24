【美股早市】波音英特爾急挫 道指倒跌近100點

紐約期油受惠減產消息，連續第3日上升，加上美國國會通過法案向中小企和醫院提供總值4840億美元資助，市場憧憬更多紓困措施出台，美股周五開市向好，道指彈202點。但隨著重磅股波音和英特爾的跌幅擴大，道指倒跌最多97點。

波音（Boeing，美：BA）跌5.3%，主因彭博社引述消息人士指，波音打算在下周公佈業績期間，同時宣布減產787夢幻客機和裁員計劃。

英特爾（Intel，美︰INTC）縱使上季盈利和收入俱勝市場預期，經調整後每股盈利1.45美元，高於預期的1.28美元，收入按年升23%至198.3億美元，優於預期的190億美元。但次季每股盈利展望僅1.1美元，低於預期的1.19美元，拖累股價跌2.1%。

美國運通（American Express，美︰AXP）上季每股盈利按年大跌77%至0.41美元，但主要受累於壞帳撥備大增至26億美元。撇除撥備損失，調整後每股盈利1.98美元，勝預期的1.69美元。股價先升後回，跌0.7%。

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油價繼續成為焦點，受惠減產消息，紐約期油曾漲8.9%，高見17.97美元；布蘭特期油最多升6.4%，高見22.7美元。但兩油升幅正在收窄。

石油輸出國組織（OPEC，簡稱油組）及盟友俄羅斯和阿塞拜疆原定5月起每日減產970萬桶，路透社報道，科威特正考慮提前開始減產，而阿塞拜疆亦將大幅減產以便符合減產協議規定；該社又引述消息指，美國頁岩油商Continental Resources（美︰CLR）已停止所有鑽探及關閉大部分位於北達科他州巴肯（Bakken）的頁岩油田。

美元在約2星期高位徘徊，美匯指數最多升0.4%，報100.87；現在轉趨拉鋸。

另外，美國3月份耐用品定單跌14.4%，差過市場預期的跌12%，亦遠遜前期修正後的升1.1%。撇除運輸項目的核心耐用品定單，跌0.2%，勝預期的跌6.5%。

美國4月份消費者信心跌至71.8，稍勝市場預期的67。

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