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【港股追蹤】一文睇哂　4月最後一周財經焦點

股樓投資 16:00 2020/04/25

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本周市場被油價跌至負數事件搞到「頭大」，下星期為4月最後一周，除繼續關注疫情外，市場亦不乏其他焦點，當中早前公布「撤回」派發末期股息的滙豐控股（00005）下周二（28日）公布季度業績，相信會吸引不少投資者眼球。

下周將有多隻股份公布首季業績，如內房龍頭萬科企業（02202），國企成分股粵海投資（00270）、四大內銀中的建設銀行（00939）、農業銀行（01288）及中國銀行（03988）同樣會派發第一季「成績表」。重頭戲當然是下周二的滙控季績，大行預期公司首季列帳基準除稅前溢利，將遠低於去年62.13億美元，按年大跌30%至50%不等。滙控跌穿40元水平後反彈乏力，若今次季績仍未能「交到貨」，將進一步拖累股價，作為權重股，更有機會搭沉恒指反彈勢頭。

外圍方面，中美均有多項經濟數據公布，內地下周四（30日）將公布4份製造業PMI，指數3月份突破盛衰分界綫，升至52水平，好過市場預期，現時市場預測今次PMI為51，將可進一步印證內地經濟在疫情過後能否及時回穩。同日美國亦會公布聯儲局議息結果及芝加哥採購經理數。不過在美國推出無限量寬（QE），加上聯儲局減息至零利率後，市場對議息會議期待度有所減退，反而更關注美國總統特朗普（Donald Trump）如何挽救近月遭重創的經濟。

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撰文 : 葉志偉

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