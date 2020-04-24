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【美股業績】美國運通壞帳撥備大增 純利急跌近8成

環球經濟金融 20:14 2020/04/24

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美國三大信用卡公司之一美國運通（American Express，美：AXP）公布上季業績，每股盈利按年大跌77%至0.41美元，主受累壞帳撥備大增。撇除撥備損失，調整後每股盈利1.98美元，勝預期的1.69美元。美國運通股價市前向好，升3%。

【美國疫情】財政部下令巨企回水 歸還中小企貸款

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新冠病毒疫情下，環球經濟環境極不明朗，美國運通大幅增加信貸款損失撥備至26億美元，按年增加221%，純利因而受挫，按年大跌76%至3.67億美元。

消費市道差，對美國運通影響相當大，其信用卡消費，多達30%來自旅遊及娛樂，即客戶的機票及餐飲等開支。不過集團上季收入未算太差，按年僅跌1%至103.1億美元，遜預期的107.1億美元。

美國運通行政總裁施愷睿（Stephen Squeri）指，今年首2個月增長動力強勁，現在處境則是完全不同，他稱會大力削減開支，但強調今年不會因疫情而裁員。

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【美股業績短評】高盛大摩成亮點 6大行壞帳撥備急增4倍（附表）

美國運通業績
  上季 按年變幅 市場預期
收入（美元） 103.1億 -1% 107.1億
盈利（美元） 3.67億 -76%
經調整後每股盈利（美元） 1.98 - 1.69

記者：林建忠

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