【上望4萬點】疫市買股票　郭思治吼三大板塊

新冠肺炎肆虐全球，環球股市經歷暴瀉，不少股民淪為蟹民，股價何時可返家鄉？應該止蝕或溝貨？在電台電視的股市節目，常常聽到散戶這些提問，請股評人指點迷津。本港第一代股評人、香港股票分析師協會副主席郭思治近期多了一個身份—YouTuber。他的YouTube頻道正式開設6個星期已獲近2萬名粉絲追隨，成功吸引證券商落廣告，兼獲網民「課金」支持。這位資深股評人接受今期《iMoney》專訪，他大膽預測當醫治新冠肺炎的藥物和疫苗誕生，在現時環球央行量寬放水下，港股在疫情過後破頂可期，恒生指數上望40000點。

郭Sir認為，今次疫症期間環球央行，大舉QE放水及美國無上限QE，郭Sir說在未來市場資金充裕、利息低至零，「這一下不單止美股，港股也會試高位。疫情一過，當資金重新部署，恒生指數會創歷史新高！」

他帶大家回看歷史，2003年沙士期間恒指最低為8331點，及至2007年在港股直通車效應下，當年10月創出31958點，4年間升了近3倍。然後是2008年金融海嘯，恒指最低跌至10676點，但在美國3輪QE放水下，港股2018年最高位達33484點，用了9年多時間升了約2倍。

這一輪暫時低位係21139點，我唔知仲有無更加低，我唔理21000點好、20500點好，20000點好，下一次回升，我假設係升1倍，已經係40000點！仲要無變嘅係，經過這次技術上跌市之後，其實資金成本接近零，錢多咗好多，很大程度上金融市場又會起一個風雲！

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受疫情打擊，旅遊及商務活動全部暫停，航空交通陷入低潮，多隻航空公司的股價低迷，郭Sir較為鍾情內地的航空公司，包括國航（00753）、東航（00670）及南航（01055）。他直言這些股份由高位跌了50%，投資風險不太大。而且當疫症過去，航空交通恢復，「剩係14億人嘅內地航空往還都大得好犀利！」

此外，他也鍾情大數據，「今年真正主導個市上升係大數據，包括騰訊（00700）、阿里巴巴（09988）、平安好醫生（01833）、美團點評（03690）這些，全部係綫上數據，大家有一個想像空間落去，先至幻化到一個好大嘅升幅。」

2020年被稱為5G服務元年，最近香港電訊商也推出5G服務，郭Sir看好更換5G手機潮將很龐大，生產手機鏡頭的舜宇光學（02382）、觸控馬達的瑞聲科技（02018），以及手機品牌小米（01810）也看高一綫。

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本港最新失業率升至4.2%，郭Sir提醒投資者，入市前衡量自己手上資金及倉位。

若然已有股票在手，手上資金唔多，就唔好買住！因為最重要係生活，若果份工無咗，屋企生活開支、小朋友讀書要錢，你買到一分錢都無，剩返好少錢嘅話，生活質素會受到影響！