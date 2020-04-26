【積金解謎】麥劍豪：保守型基金回報不足1%

【問】陳先生 職業︰公務員 年齡︰45歲 目標退休年齡︰65歲 MPF資料︰ 每月供款︰1,500元（僱員部分） 戶口總值︰44萬元 現時投資選擇︰100%保本基金 疑問︰疫情關係，最近將MPF 100%轉到保本基金，想請教專家意見

【答】景順香港退休金主管麥劍豪

近期疫情爆發導致市況波動，因此我理解陳先生現時的投資選擇。

但與此同時，陳先生亦需考慮保守型基金的表現。參考積金局基金平台的數據，過去5年保守型基金的回報率一般介乎0.07%至0.67%。而由於美國聯儲局緊急減息，政策利率在2周內由1.75厘銳減至0.25厘，令現時投資保守型基金的機會成本較低，因此這配置策略在短期內實屬可行。

然而，正如環球金融危機時期一樣，當市場引發大幅拋售後，在各國財政刺激政策或對金融體系注入流動性而逐漸靠穩時，資產定價往往會出現中期逆轉。

因此，現時可說是退休金投資者長綫投資股票市場的良機。而保守型基金因歷史回報極低，過長持有會造成龐大的機會成本。

另一方面，陳先生亦需要注意長期資產的整體配置。因為他已渡過資本累積階段，並正踏入退休金投資過渡期的最後5年。此階段的股票平均配置比重應約為58%，餘下的配置則應投資在固定收益等防守性資產。而往後其股票配置比重應每年減少1.6%至1.7%，使之直到 65歲時的配置比重降至約為25%。

就股票配置的地區而言，我們目前看好中港市場，因為相對於歐洲及日本等其他已發展市場，其估值較為便宜。另外北美或美國股市也是另一選擇，因為聯儲局已加大力度重啟量化寬鬆政策以保護經濟免受疫情影響。我們認為美國政府及央行對財政及貨幣的支持將避免美國經濟陷入真正的衰退。盡管新冠肺炎的新增病例仍未完全回落受控，但我們認為疫情或大約將在今年下半年逐漸緩和並步入穩定期。那時對長綫投資者而言將會是理想的入市時機。

寬鬆貨幣政策雖為金融體系注入足夠的流動性，但亦導致10年期債券孳息率曾跌至0.31厘的歷史低位。因此相對於股票而言，現時的美國國債實在太過昂貴，尤其是長期債券。故此，在防守性資產方面，我們建議投資在短期國債，並同時持有現金，以便將來可重新配置於公司債券等其他固定收益資產。

最後，上述部分股票配置可投資在追蹤指數的基金，因這些基金對地區具針對性及涵蓋廣泛股票，可讓陳先生以較低成本涉獵地區資產。