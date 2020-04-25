  • 21°C
香港時間 : 2020425日 (六) 17:45
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:星級理財

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【談保說道】吳澤偉：醫保受限　錯在診所系統？

名人薈萃 17:19 2020/04/25

分享：

30出頭的年輕才俊，為父母和嬌妻有妥善的保障，徵詢筆者的意見。筆者按他的收入和供養父母並保障自己家庭未來的需要，建議他用最廉價的純壽險及純危疾保險，作家庭入息的保障，避免用那些以儲蓄作招徠的保險產品，以便在事業與家庭起飛階段，保持財務彈性。

他接納筆者的建議並進行投保，填寫投保申請書時，必須提供過去投保壽險、危疾、醫療和意外保險，有否被拒絕或延期或加入限制條款？他說新僱主的醫保在核保後，加入了限制條款︰不包括結腸炎所引發之一切治療需要。他一頭霧水，說自小至今從未被醫生確診過結腸炎之類病症。

不過他記得，去年底他上呼吸道感染兼有肚瀉，用太太僱主提供給他一家的醫保，在就近的私家醫院門診部就診，藥到病除，很快康復。原來他太太僱主提供的醫保，和他新僱主的醫保來自同一家保險公司，雖然保險公司有他的病歷，但也不應該無中生有，強加限制條款。

筆者引導他向該保險公司追問，回覆指他去年底的就診記錄顯示，醫生於門診收據上，註明斷症為腸胃發炎、結腸炎和上呼吸道感染。幸好他有良好的存檔習慣，很快便找到該醫院門診部發出的收據副本。他電郵給筆者了解，這明顯是經診所的電子醫療系統，按醫生輸入的病症代碼，再由電腦以英文編印出來給病人，作為索償醫保用的收據。收據上顯示的診斷為︰Gastroenteritis （腸胃炎） & Colitis（結腸炎）of unspecified origin （成因不明）. Acute Upper Respiratory （急性上呼吸道） Infection （感染）。這樣方便醫院營運和存儲病人檔案的系統，卻給病人帶來不必要的麻煩！

以往睇醫生時，掛號後護士從檔案櫃找出病人的病歷，診症時醫生把症狀手寫在檔案紙上作記錄；過去40多年照顧筆者的大夫，保存着筆者的兩三吋厚病歷，有他手劃的圖和筆錄下筆者大半生人的歷史，很有質感和人性的故事啊！處方後隨即註明斷症和簽發收據，交護士執藥和收費。

這種手寫的門診收據，在筆者保險生涯上，處理索償手續，從未有任何問題。可是近十多年來，具規模的私營醫療系統，用電子檔案和會計系統，印發收據，在進行醫保索償時，卻出現許多錯配的問題。這些情況不難預料，因這種醫療系統，由醫療專業與電子科技專業的人共同設計，沒有加入保險業界的考慮。

相關文章：【有片睇】辦公室小智慧 教你徹底清洗鍵盤方法

保險公司看結腸炎乃殊不簡單的健康問題，是一項長手尾的健康醫療需要情況，任何已出現這情況的投保申請人，必然被納入不保事項。筆者鼓勵他「洗底」，與該私家醫院的門診部跟進，澄清他是次診治的病歷有否包括結腸炎，若證實為純粹輸入檔案資料系統設計引伸的誤會，必須要推翻保險公司加諸的限制條款，消除不必要的投保障礙。

他立即與該私家醫院的門診部跟進，得到回覆是他該次的診症，沒有顯示任何結腸炎的病徵，純屬電腦系統表達格式的不良效果，他需要從保險公司取回該收據文件的核實副本，給當天的主診醫生更正，再交回保險公司註銷結腸炎的病歷。

筆者奉勸讀者們認真核實任何診症收據上所顯示的斷症，尤其是沒有主診醫生簽署，只有診所蓋印的，雖然多是英文，但從手機搜尋中文繙譯和解釋非常方便，可排除不同專業系統間的落差。

撰文 : 吳澤偉

欄名 : 談保說道

最新專欄文章 更多

【談保說道】吳澤偉：人生理財斷捨離
2020/04/11
【談保說道】吳澤偉：人生理財斷捨離
吳澤偉：扣稅強積金勝延期年金
2020/03/29
吳澤偉：扣稅強積金勝延期年金
【談保說道】吳澤偉：人生與醫保
2020/03/14
【談保說道】吳澤偉：人生與醫保
【談保說道】吳澤偉：投保被拒 尋第二醫療意見
2020/02/29
【談保說道】吳澤偉：投保被拒 尋第二醫療意見
腸胃炎 保險產品 吳澤偉 私家醫院 診所 治療 健康問題 保險公司

下一篇文章

【法律迷思】新冠肺炎下訂立遺囑知多啲
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【執下又一間！】百佳去哪兒？
【執下又一間！】百佳去哪兒？
【有片睇】郭思治：恒指疫後見40000點
【有片睇】郭思治：恒指疫後見40000點
【港股追蹤】散戶心郁郁想入市？　摩通減持套現逾300億
【港股追蹤】散戶心郁郁想入市？　摩通減持套現逾300億
【慳錢大法】自製M記豐富大餐　嘆齊5款食物只係24蚊！（話資理）
【慳錢大法】自製M記豐富大餐　嘆齊5款食物只係24蚊！（話資理）
【丘質故事】小注買原油撈底變輸層樓　喊都無謂（丘梓建）
【丘質故事】小注買原油撈底變輸層樓　喊都無謂（丘梓建）
【美國疫情】特朗普倡注射消毒液殺病毒　滴露製造商警告：切勿注射入人體
【美國疫情】特朗普倡注射消毒液殺病毒　滴露製造商警告：切勿注射入人體