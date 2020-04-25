【談保說道】吳澤偉：醫保受限　錯在診所系統？

30出頭的年輕才俊，為父母和嬌妻有妥善的保障，徵詢筆者的意見。筆者按他的收入和供養父母並保障自己家庭未來的需要，建議他用最廉價的純壽險及純危疾保險，作家庭入息的保障，避免用那些以儲蓄作招徠的保險產品，以便在事業與家庭起飛階段，保持財務彈性。

他接納筆者的建議並進行投保，填寫投保申請書時，必須提供過去投保壽險、危疾、醫療和意外保險，有否被拒絕或延期或加入限制條款？他說新僱主的醫保在核保後，加入了限制條款︰不包括結腸炎所引發之一切治療需要。他一頭霧水，說自小至今從未被醫生確診過結腸炎之類病症。

不過他記得，去年底他上呼吸道感染兼有肚瀉，用太太僱主提供給他一家的醫保，在就近的私家醫院門診部就診，藥到病除，很快康復。原來他太太僱主提供的醫保，和他新僱主的醫保來自同一家保險公司，雖然保險公司有他的病歷，但也不應該無中生有，強加限制條款。

筆者引導他向該保險公司追問，回覆指他去年底的就診記錄顯示，醫生於門診收據上，註明斷症為腸胃發炎、結腸炎和上呼吸道感染。幸好他有良好的存檔習慣，很快便找到該醫院門診部發出的收據副本。他電郵給筆者了解，這明顯是經診所的電子醫療系統，按醫生輸入的病症代碼，再由電腦以英文編印出來給病人，作為索償醫保用的收據。收據上顯示的診斷為︰Gastroenteritis （腸胃炎） & Colitis（結腸炎）of unspecified origin （成因不明）. Acute Upper Respiratory （急性上呼吸道） Infection （感染）。這樣方便醫院營運和存儲病人檔案的系統，卻給病人帶來不必要的麻煩！

以往睇醫生時，掛號後護士從檔案櫃找出病人的病歷，診症時醫生把症狀手寫在檔案紙上作記錄；過去40多年照顧筆者的大夫，保存着筆者的兩三吋厚病歷，有他手劃的圖和筆錄下筆者大半生人的歷史，很有質感和人性的故事啊！處方後隨即註明斷症和簽發收據，交護士執藥和收費。

這種手寫的門診收據，在筆者保險生涯上，處理索償手續，從未有任何問題。可是近十多年來，具規模的私營醫療系統，用電子檔案和會計系統，印發收據，在進行醫保索償時，卻出現許多錯配的問題。這些情況不難預料，因這種醫療系統，由醫療專業與電子科技專業的人共同設計，沒有加入保險業界的考慮。

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保險公司看結腸炎乃殊不簡單的健康問題，是一項長手尾的健康醫療需要情況，任何已出現這情況的投保申請人，必然被納入不保事項。筆者鼓勵他「洗底」，與該私家醫院的門診部跟進，澄清他是次診治的病歷有否包括結腸炎，若證實為純粹輸入檔案資料系統設計引伸的誤會，必須要推翻保險公司加諸的限制條款，消除不必要的投保障礙。

他立即與該私家醫院的門診部跟進，得到回覆是他該次的診症，沒有顯示任何結腸炎的病徵，純屬電腦系統表達格式的不良效果，他需要從保險公司取回該收據文件的核實副本，給當天的主診醫生更正，再交回保險公司註銷結腸炎的病歷。

筆者奉勸讀者們認真核實任何診症收據上所顯示的斷症，尤其是沒有主診醫生簽署，只有診所蓋印的，雖然多是英文，但從手機搜尋中文繙譯和解釋非常方便，可排除不同專業系統間的落差。