【滙豐不派息】滙豐將於公布2020全年業績或之前　重新檢討派息政策

滙豐控股（00005）早前突然宣布取消派息，震動市場。主席杜嘉祺表示，理解滙豐取消派息令很多股東非常失望，對其本人及家庭、業務所受到的影響深感抱歉。滙豐強調，有關行動絕非輕率作出，並且反映了集團主要監管機構的觀點，即在此等前所未見的局勢下，滙豐與其他同業應採取額外的謹慎措施，才能於現在及長久將來支持客戶。

「董事會已小心衡量所有相關群體（當然也包括我們的股東）受到的影響。非常明白股息的重要。我們大約40%的股東都是小投資者，主要來自香港和英國，很多都直接或間接倚賴股息作為穩定的收入來源。」

杜嘉祺又指，新型冠狀病毒於全球擴散，引發前所未見的社會和經濟震盪，大家正處身於一個艱難和充滿挑戰的時代。

滙豐又指，董事會於較充分掌握疫情的經濟影響後，將於公布2020年全年業績或之前重新檢討派息政策。但集團同時強調，將考慮股東的意見、其他相關群體的利益，以及滙豐的財務表現和資本狀況等其他因素。

滙豐將於本月28日(下周二)公布首季業績。券商大摩預期，市場焦點將落在資產質素及股息政策，並警告未來數季的挑戰更大，「首季可能已是全年表現最好的一季」。

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