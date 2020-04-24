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全球區塊鏈專利15強三分二中資 阿里巴巴支付寶連續3年奪冠

金融經濟 19:43 2020/04/24

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阿里巴巴區塊鏈專利數達2344件，連續第三年奪冠，覆蓋全球16個國家。

全球知識產權第三方機構IPRdaily發布《2019年全球區塊鏈專利排行榜》，去年阿里巴巴 （09988） 旗下支付寶全球公開專利申請量排名首位，為第三年奪冠，騰訊 （00700） 、平保 （02318） 則位列第二、第三位。截至今年4月17日，支付寶全球區塊鏈專利數累計2344件，覆蓋16個國家。

根據榜單，上榜的首15家企業當中，有10家均為中國企業，除三甲外，微眾銀行、百度（美：BIDU）、聯通 （00762） 等中資企業也有上榜。安提瓜和巴布達區塊鏈公司nChain排第四，美國IBM（美：IBM）、沃爾瑪（美：WMT）、MasterCard（美：MA）分別排第7、13、15，韓國專利投資公司Bizmodeline排第八。

根據去年區塊鏈專利全球分佈，支付寶覆蓋中國、美國、新加坡、加拿大、韓國、澳大利亞等16個國家，騰訊覆蓋中國、美國、印度、韓國等6個國家，平保則在中國、新加坡、日本等6個國家部署。

螞蟻金服區塊鏈負責人蔣國飛早前在雲棲大會表示，區塊鏈將構建信任機制的基礎設施，未來「上鏈量」將成為衡量數字經濟水平的重要指標。螞蟻區塊鏈為目前國內最大區塊鏈生產力平台，支持10億賬戶規模、10億日交易量、每秒10萬筆跨鏈消息處理能力。

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編輯：陳健婷

香港股票 中國平安（02318） 騰訊控股（00700） 阿里巴巴－SW（09988） 螞蟻金服 支付寶 區塊鏈

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