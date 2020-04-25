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華為綫上發佈nova 7系列電話　售價2,668元起

科技 09:00 2020/04/25

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近日，華為於綫上發布中階5G手機nova 7系列，其中nova 7 Pro為旗艦型號，三款手機均支援5G網絡，最低一款只售2,668元。

近日，華為於綫上發布中階5G手機nova 7系列，其中nova 7 Pro為旗艦型號，三款手機均支援5G網絡，最低一款只售2,668元。

華為最近發布nova 7、nova 7 SE 以及 nova 7 Pro系列三款手機。 nova 7搭載Kirin 985 5G 處理器，採用6.53 OLED 屏幕，內置128 GB及256 GB儲存容量，設有6,400萬像主鏡頭，支持20倍變焦，電池容量為4000mAh，最低一款售價為2,999人民幣（約3,335港元）。

華為 nova 7 Pro採用 6.57 吋曲面OLED屏幕，採用開孔屏幕設計，配備3,200萬像素以及800萬像素自拍鏡頭，設有屏幕指紋傳感器。機身厚度僅為7.98mm，而屏幕邊框位置只有1.3mm，售價為3,699人民幣（約4,114港元）及4,099人民幣（約4,558港元）。　

nova 7 SE型號為 nova 7的精簡版，搭載 6.5 吋屏幕，前相機採用單一鏡頭穿孔設計，配備Kirin 820 處理器。電池容量為4000mAh，支授40W快充。最平售價為2,399人民幣（約2,668港元）。

目前三款手機可於華為官網預購，並最快會在下週二（28日）陸續出貨。

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責任編輯：李寶如

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