【百萬Blogger】止凡：Kobe直升機墜機啟示

今年2月，退役NBA巨星高比拜仁（Kobe Bryant）乘直升機墜機身亡，終年41歲。這消息震撼全球，亦震撼着筆者。自中學以來就喜歡打籃球，看着Kobe出道至退休。近日因疫情關係，政府把所有籃球場都封閉，不能打波，在家回看昔日NBA相關影片，又想起Kobe。

Kobe因直升機失事而與細女一同過身，看了很多報道。有指他當年買入直升機的原因是希望多點時間陪伴家人，不想浪費時間於市中心的交通之上。就是為了每天省點時間，最終出了致命意外。投資路上有無類似行為呢？

經常聽到不少贏錢的故事，借一兩球孖展抽新股賺幾千元，以大（風險）博小（利潤）。近年最常聽見的是運用槓桿操作，買股票、債券或債基，為賺一點息差，可能只是每年10厘、8厘的回報。風平浪靜之時，未必會看見問題，但一出事就可被沒頂。

曾經有身邊朋友問筆者意見，因他正在研究借入7位數字的稅貸去買股票，例如建行。貸款部分的實際年利率可能只是三兩厘，而建行恒常都派5厘息以上。朋友就覺得賺着這一點點息差，再博股價升值，相當不錯。遇到此情況，筆者多會立即問︰「一定升的嗎？如果跌呢？」

投資需要學懂看見背後的風險因素，運用槓桿的更需要吧。常言道投資需要「交學費」，其實這是甚麼意思呢？很多道理，在沒有出事之前，任何人對你說多少遍也好，說話總沒有聽進耳朵。當出事了，輸錢了，交學費了，聰明人就能學精。當然，依然有不少人會賴運氣不好之類，沒有經一事長一智。

近年投資市場上，類似Kobe直升機失事的風險愈來愈多。早前大家經歷了持續大半年的香港社會事件，接着一次疫情令全球股市大跌，現在是否已見底也未知。這算是「直升機失事風險」，相信好多人也有損失，不少因槓桿而被沒頂，並非單單帳面上（跌過後又回升）的那種，算是交了真金白銀的學費。

遇上這次股災，筆者寫了多篇檢討風險的文章，有讀者認為筆者「馬後炮」，其實筆者覺得這正是最適合討論風險的時候。當「直升機」沒有出事，大家只會專注它在時間上的點點便利，你說甚麼直升機墜機風險都無人聽。當直升機出事，大家才會去關注其安全性，衡量乘坐它的風險。

話說回來，別因為怕出事就永遠不用槓桿，甚至不敢投資。因為直升機危險就要永遠走路嗎？這行為會浪費很多時間，達不到目的地。除走路以外，還有很多平衡風險與時間的交通工具吧。即使是直升機本身，也可好好研究事故成因，避免下次發生，增加安全性。

槓桿並非洪水猛獸，而且有很多學問，包括還款期、抵押品、按資產市值水平、息率高低、還款操作之類，而且它是雙刃刀，可加速與倍大贏利，亦有機會加速與倍大虧損。槓桿風險更甚者是最壞情況可能比想像中更壞，例如銀行出事時「收遮」，縮減孖展比例或call loan等。

投資者若能真正認識槓桿本質，找到可能有的死穴，再駕馭，可於投資路上好好幫你一把。有關借貸的考慮因素，多年前寫了不少文章於著作《積財智技》內，有興趣不妨看看。

止凡相關著作︰http://www.cpleung826.com/2020/02/blog-post_5.html