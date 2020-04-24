【美國疫情】特朗普倡注射消毒液殺病毒　滴露製造商警告：切勿注射入人體

新型冠狀病毒肆虐，各地民眾紛紛搶購消毒用品，美國總統特朗普（Donald Trump）竟然忽發奇想，在記者會上提議注射消毒液以殺死病毒，驚人建議隨即嚇壞網民。

有美國官員在白宮記者會上，提到漂白水等消毒液，可快速殺死物品表面的病毒。特朗普發揮無限創意，進一步提議或許可以將消毒液用於治療上，特朗普稱，消毒液既然可以在1分鐘內殺死病毒，或許也可注射入人體（injection inside）。

相關文章：【北韓政局】指金正恩病危報道不實 特朗普：是CNN的假新聞！

相關文章：【iMoney環球政經】G7成員國表態支持世衛 只有特朗普慘被「割席」孤立？

來索爾（Lysol）和滴露（Dettol）的製造商Reckitt Benckiser Plc表示，在任何情況下，都不應該通過注射、進食或任何其他途徑，將其消毒劑產品注入人體。

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！