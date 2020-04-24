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金管局：首季貸款增長2.8%　銀行資產質素保持穩健

金融經濟 19:35 2020/04/24

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今年首季本地貸款溫和增長2.8%，以年率計則增加11.4%。

金管局提交立法會財經事務委員會會議文件顯示，今年首季本地貸款溫和增長2.8%，以年率計則增加11.4%。

資產質素方面，零售銀行資產質素保持穩健，特定分類貸款比率由去年9月底的0.52%，下跌至2019年底的0.48%。銀行體系的整體特定分類貸款比率大致維持平穩，於2019年12月底為0.57%。

銀行體系的資本水平維持充裕。本地註冊認可機構的綜合資本充足比率於去年底為20.7%，遠高於國際最低要求的8%。

今年首季，第1類機構的季度平均流動性覆蓋比率為160.4%，遠高於法定最低要求的100%。第2類機構的季度平均流動性維持比率為56.8%，亦高於法定最低要求的25%。

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編輯：趙穎妍

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