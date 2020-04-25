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【Switch以外的選擇】人氣烹飪手遊《Too Many Cooks》　6人連線「煮不停」

科技 14:00 2020/04/25

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《Too Many Cooks》分為單人、派對和線上模式，可以自己一個人玩，亦可邀約朋友最多6人連線開房玩，或者線上配對其他玩家。

新冠肺炎疫情未止，在家隔離到底做乜好？不少人會選擇打機消磨時間，但任天堂Switch遊戲價格已炒到飛起，實在不易入手。如果玩過Switch遊戲《Overcooked》，以下這款免費手機遊戲《Too Many Cooks》或者合你心意，而且還可多人連線，不妨約三五知己齊齊玩！

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烹飪模擬遊戲《Too Many Cooks》與《Overcooked》玩法一樣簡單，只要用手指在手機屏幕上拉動食材、切食材、洗碟等，完成客人要求將廚房食材加工，並與時間賽跑，限時內端出料理即可。遊戲中可選擇的料理包括壽司、Pizza、漢堡、熱湯等，惟難度愈高，步驟就愈複雜，必須小心掌控時間及技巧避免煮燶材料啊！

此外，玩家可為廚師角色打扮，個人化配搭各種帽子、服裝、髮型與表情。《Too Many Cooks》又分為單人、派對和線上模式，可以自己一個人玩，亦可邀約朋友最多6人連線開房玩，或者線上配對其他玩家。如果遇上豬隊友，簡直是友誼的最大考驗，故想成為全世界最頂尖的高人氣餐廳，溝通非常重要。

責任編輯：姚慧儀

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