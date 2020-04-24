【科技抗疫】美國醫院引入機械狗　面診新冠肺炎患者

▲ Spot體積小，活動靈活，適合檢疫帳篷、停車場等空間工作。

新冠肺炎全球肆虐，面對醫療器材及醫護人手不勝負荷，美國機械人製造商波士頓動力公司（Boston Dynamics）周四（23日）宣布，旗下機械狗Spot已獲波士頓一間醫院採用，以在疫情期間減輕前線醫護工作量，完成遠端診症。

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波士頓動力表示，哈佛大學布萊根婦女醫院（Brigham And Women’s Hospital）早前引入機械狗Spot，部署為遠程醫療機器，做法是在Spot身上安裝iPad或類似大小的屏幕，以便醫生及其他前線醫護及患者完成視像會議，降低病毒感染風險。

此外，Spot體積小，活動靈活，亦適合檢疫帳篷、停車場等空間工作。波士頓動力透露，希望能為Spot引入更多新功能，包括利用熱顯像技術為病人量體溫、檢測脈搏和血氧濃度，以及在機械狗背上安裝UV-C紫外線殺菌燈，以助消毒地方。目前Spot項目已開源並放在GitHub，冀推動業界製造出更多的醫療用機械人。

責任編輯：姚慧儀

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