滙豐：將於公布2020全年業績或之前　重新檢討派息政策

滙豐控股（00005）取消派息，主席杜嘉祺表示，理解滙豐取消派息令很多股東非常失望，對其本人及家庭、業務所受到的影響深感抱歉。滙豐強調，有關行動絕非輕率作出，並且反映了集團主要監管機構的觀點，即在此等前所未見的局勢下，滙豐與其他同業應採取額外的謹慎措施，才能於現在及長久將來支持客戶。

滙豐四成股東是小投資者 主要來自港英

「董事會已小心衡量所有相關群體（當然也包括我們的股東）受到的影響。非常明白股息的重要。我們大約40%的股東都是小投資者，主要來自香港和英國，很多都直接或間接倚賴股息作為穩定的收入來源。」

滙豐指，董事會於較充分掌握疫情的經濟影響後，將於公布2020年全年業績或之前重新檢討派息政策。但集團同時強調，將考慮股東的意見、其他相關群體的利益，以及滙豐的財務表現和資本狀況等其他因素。

滙豐在3月31日，應集團主要監管機構（英國審慎監 管局）直接而明確的要求，取消派發2019年第四次股息，並會在2020年底前暫停派發普通股的季度或中期股息或應計款項，亦不會進行任何普通股的回購。

正值艱難和充滿挑戰的時代 暫緩裁員

杜嘉祺又指，新型冠狀病毒於全球擴散，引發前所未見的社會和經濟震盪，大家正處身於一個艱難和充滿挑戰的時代。

行政總裁祈耀年指，集團現正推行多項轉型計劃，但考慮到新冠病毒疫情的影響，亦為了保障員工及客戶的利益， 部分項目已經暫停。集團希望同事現在能夠專注於為客戶提供支援，裁員計劃會增加業務的營運風險，為已經面對困境的員工帶來更多不確定因素，而直接受影響的員工於求職時亦會遭遇困難，不宜在此刻實施，因此尚未接獲通知的大部分員工，將暫緩相關的裁員計劃。

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