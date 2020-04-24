  • 18°C
香港時間 : 2020424日 (五) 20:03
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

房委會：按揭「還息不還本」　擴展至資助出售單位

金融經濟 19:06 2020/04/24

分享：

房委會宣布，銀行及財務機構可向資助房屋提供「還息不還本」貸款安排。（資料圖片）

香港房屋委員會宣布，今日（24日）向參與資助出售單位按揭的銀行及財務機構發出信件，確認並同意將按揭貸款「還息不還本」安排，擴展至資助出售單位按揭人，延期償還本金最多12個月。

房委會表示，容許參與機構可向資助出售單位按揭人，提供按揭貸款「還息不還本」安排，延期償還本金最多12個月，按揭貸款的還款期亦可同步獲得延長最多12個月。

延期償還本金最遲今年底開始

延期償還本金期可最遲於今年12月31日開始。房委會發言人指, 為鼓勵銀行及機構向資助房屋按揭人提供較優惠的按揭條款，房委會會提供按揭貸款保證，意即在按揭貸款保證期內及指定情況下，由房委會承擔借款人拖欠的按揭還款。

安排適用於資助出售單位計劃（包括居者有其屋計劃、私人機構參建居屋計劃、可租可買計劃、租者置其屋計劃和綠表置居計劃 ）的一手市場及第二巿場計劃。

發言人續指，考慮到現時冠狀病毒病疫情嚴峻，導致經濟受挫，為減輕資助出售單位業主的供樓壓力，房委會今天確認「還息不還本」的按揭貸款安排適用於資助出售計劃單位，以鼓勵參與財務機構為資助出售單位業主提供延遲償還本金計劃。

此前，金管局總裁余偉文本周初預告，正與業界及有關機構研究將「還息不還本」擴展至資助房屋貸款，將於短期內會有公布。

相關文章：

【銀行紓困】金管局：已批1.62萬宗支援貸款申請　正研擴至資助房屋貸款（第二版）

【銀行紓困】「百分百擔保貸款」接受申請4日　批出180宗涉資4億元

金管局推企業客戶「預先批核還息不還本」計劃專用電郵及查詢熱線

 

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

一APP在手洞悉天下｜立即訂閱送高達$480訂閱禮品

編輯：趙穎妍

疫情 一手市場 按揭貸款 居屋 經濟 余偉文 房委會 香港金融管理局 銀行 香港

上一篇文章

滙豐：將於公布2020全年業績或之前　重新檢討派息政策

下一篇文章

【銀行紓困】「百分百擔保貸款」接受申請4日　批出180宗涉資4億元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
【中行股價】中國銀行受累「原油寶」事件下跌　現價股息率達7.4厘吸引「千人操」入貨
【中行股價】中國銀行受累「原油寶」事件下跌　現價股息率達7.4厘吸引「千人操」入貨
油價一度倒升　恒指夜期曾漲百點越24000關（不斷更新）
油價一度倒升　恒指夜期曾漲百點越24000關（不斷更新）
【期油ETF】3175發行單位單日增44%　大戶齊搬50億入場輸剩21億（第二版）
【期油ETF】3175發行單位單日增44%　大戶齊搬50億入場輸剩21億（第二版）
油價再彈24%道指升39點納指倒跌　夜期收市升47點（不斷更新）
油價再彈24%道指升39點納指倒跌　夜期收市升47點（不斷更新）
【原油寶】中行煞停原油寶交易 投資者控訴未能平倉錄巨虧
【原油寶】中行煞停原油寶交易 投資者控訴未能平倉錄巨虧