房委會：按揭「還息不還本」　擴展至資助出售單位

▲ 房委會宣布，銀行及財務機構可向資助房屋提供「還息不還本」貸款安排。（資料圖片）

香港房屋委員會宣布，今日（24日）向參與資助出售單位按揭的銀行及財務機構發出信件，確認並同意將按揭貸款「還息不還本」安排，擴展至資助出售單位按揭人，延期償還本金最多12個月。

房委會表示，容許參與機構可向資助出售單位按揭人，提供按揭貸款「還息不還本」安排，延期償還本金最多12個月，按揭貸款的還款期亦可同步獲得延長最多12個月。

延期償還本金最遲今年底開始

延期償還本金期可最遲於今年12月31日開始。房委會發言人指, 為鼓勵銀行及機構向資助房屋按揭人提供較優惠的按揭條款，房委會會提供按揭貸款保證，意即在按揭貸款保證期內及指定情況下，由房委會承擔借款人拖欠的按揭還款。

安排適用於資助出售單位計劃（包括居者有其屋計劃、私人機構參建居屋計劃、可租可買計劃、租者置其屋計劃和綠表置居計劃 ）的一手市場及第二巿場計劃。

發言人續指，考慮到現時冠狀病毒病疫情嚴峻，導致經濟受挫，為減輕資助出售單位業主的供樓壓力，房委會今天確認「還息不還本」的按揭貸款安排適用於資助出售計劃單位，以鼓勵參與財務機構為資助出售單位業主提供延遲償還本金計劃。

此前，金管局總裁余偉文本周初預告，正與業界及有關機構研究將「還息不還本」擴展至資助房屋貸款，將於短期內會有公布。

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編輯：趙穎妍