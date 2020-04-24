【英國疫情】首相府發言人澄清：約翰遜復工時間未定

▲ 。英媒曾報道指，早前染疫的英國首相約翰遜將於下周一（27日）復工，但首相府發言人其後澄清約翰遜暫未決定復工時間

英國的新冠肺炎疫情嚴峻，周四（23日）再增約4,500人確診新冠肺炎。英媒曾報道指，早前染疫的英國首相約翰遜將於下周一（27日）復工，但首相府發言人其後澄清約翰遜暫未決定復工時間，要視乎醫生的建議。

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英國《每日電訊報》（Telegraph）曾報道指，首相約翰遜（Boris Johnson）計劃最早於下周一復工，更通知助手安排他下周與個別內閣大臣開會，以掌握最新情況。

英國廣播公司（BBC News）引述首相府發言人指：

首相將聽從醫生的建議，在現階段進行猜測並無幫助。

（The PM will follow his doctor's advice and it is unhelpful to speculate at this stage.）

英國衛生大臣夏國賢（Matt Hancock）則表示，約翰遜目前開朗及精力充沛，但指約翰遜身體狀況必須再變得更好，才能復工。

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據悉，約翰遜本周在首相鄉郊官邸契克斯莊園（Chequers）休養期間，曾與英女王伊麗莎白二世及美國總統特朗普通電話。

特朗普指，約翰遜在通話期間的聲音很了不起（ incredible）及使他驚喜（actually surprised），更形容約翰遜就如以往一樣精力充沛，已準備好復工。

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