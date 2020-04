【英國疫情】首相府發言人澄清：約翰遜復工時間未定

▲ 。英媒曾報道指,早前染疫的英國首相約翰遜將於下周一(27日)復工,但首相府發言人其後澄清約翰遜暫未決定復工時間

英國的新冠肺炎疫情嚴峻,周四(23日)再增約4,500人確診新冠肺炎。英媒曾報道指,早前染疫的英國首相約翰遜將於下周一(27日)復工,但首相府發言人其後澄清約翰遜暫未決定復工時間,要視乎醫生的建議。

英國《每日電訊報》(Telegraph)曾報道指,首相約翰遜(Boris Johnson)計劃最早於下周一復工,更通知助手安排他下周與個別內閣大臣開會,以掌握最新情況。

英國廣播公司(BBC News)引述首相府發言人指:

首相將聽從醫生的建議,在現階段進行猜測並無幫助。

(The PM will follow his doctor's advice and it is unhelpful to speculate at this stage.)

英國衛生大臣夏國賢(Matt Hancock)則表示,約翰遜目前開朗及精力充沛,但指約翰遜身體狀況必須再變得更好,才能復工。

據悉,約翰遜本周在首相鄉郊官邸契克斯莊園(Chequers)休養期間,曾與英女王伊麗莎白二世及美國總統特朗普通電話。

特朗普指,約翰遜在通話期間的聲音很了不起( incredible)及使他驚喜(actually surprised),更形容約翰遜就如以往一樣精力充沛,已準備好復工。

