【銀行紓困】「百分百擔保貸款」接受申請4日　批出180宗涉資4億元

▲ 金管局立法會文件顯示，「百分百擔保貸款計劃」接受申請4日以來，共批出180宗申請。

金管局總裁余偉文將於5月4日出席立法會會議。根據金管局文件顯示，「百分百擔保特惠貸款」反應熱烈，接受申請4日共批出180宗申請，涉資約4.1億元。

「中小企融資擔保計劃」下的「百分百擔保特惠貸款」，本周（20日）開始接受申請，多間港銀先後推出預先登記等措施，簡化申請及發放資金流程。

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政府先後就「中小企融資擔保計劃」推出多項改善措施，提高每宗貸款上限及提供利息補貼。金管局將盡快推行有關修訂。

單計今年首季，八成及九成擔保貸款產品，合共批出超過1100宗申請，涉資逾35億元。

放寬按保物業貸格後 批出逾9000宗新申請

政府自去年10月中，提高按揭保險計劃的住宅價格上限。截至2020年3月底，按證公司共批出9075宗新按保範圍內的申請，當中超過9成是首次置業人士。

在最新一份《財政預算案》中建議推出的「定期按揭試驗計劃」，總貸款額為10億元，由接受申請日期起計推出半年。金管局表示，現正進行籌備工作，日後公布詳情。此前，當局曾表示可按市場反應調整定息按揭計劃的總貸款規模。

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編輯：趙穎妍