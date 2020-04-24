【原油期貨】油價驚魂未定　美英券商限制客戶建期油新倉　

▲ 英美券商限制客户開即期期油新倉交易。

原油期貨市場波動，周一驚現負油價，令持倉者出現巨額虧損。中國銀行 （03988） 旗下「原油寶」急停交易，近日英美多家券商也限制客戶開設近月的期油合約新倉。據路透報道，美國多家大型折扣證券商如TD Ameritrade等，落實限制客戶購入部分原油合約開新倉。

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TD Ameritrade表示，只允許客戶將6月、7月，以及所有美國原油期貨進行平倉。TD Ameritrade期貨和外匯業務董事總經理J. B. Mackenzie指，該決定是參考過去一周原油市場的波動和流動性，或令市場能夠繼續回到以往的流動性和波動性水平。

另一家美國證券商盈透證券（IB）周二（21日）表示，為應付賬戶被強制平倉，因此預計出現8800美元（約6.8萬港元）的損失。

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英國倫敦的Marex Spectron、國際資產控股（INTL FCStone）稱，鑑於期油市場周一的高波動性交易，兩家券商正限制客戶開新倉。其中，Marex限制旗下客戶，不得建立紐約期油、布蘭特期油6月合約新倉，並提高保證金。另外，國際資產控股則考慮市場不可預測風險，採取行動保護規模較小的客戶，確保其察覺到正在承擔的風險。

原油市場近期波動劇烈，受新冠肺炎疫情全球蔓延，原油需求急跌3成，雖然油組及俄羅斯等產油國願意自5月起減產，但全球儲油空間耗盡情況下，油價下行壓力仍偏高。因此券商正在限制客戶買賣價格波動大的即期期油合约，並施加保證金限制。

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