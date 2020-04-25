【全球大流行】睇片度日YouTube 用量激增　CEO親解用戶疫下最中意影片

▲ 多國實施社交隔離政策，呼籲民眾留在家中抗疫，不少人在家中「睇片」度日。

新冠肺炎在全球大流行，為防範疫情擴散，多國實施社交隔離政策，呼籲民眾留在家中抗疫。不少人在家中「睇片」度日。研究公司尼爾森（Nielsen）表示，近期YouTube 整體使用量激增，成為疫情的贏家。

一周串流播放時間達320億分鐘

研究公司尼爾森表示，最近幾週YouTube的整體使用量激增。 與2019年同期相比，最近幾週整體的串流影片總觀看時間翻了一番，當中YouTube約佔所有串流媒體分鐘約20%。 在今年4月的首週，尼爾森計算出YouTube串流播放時間相當於320億分鐘，而去年同期為150億分鐘，激增超過一倍。

用戶口味隨疫情改變

音樂表演和惡作劇影片一向是YouTube熱門內容。然而，3月中之後，熱門影片還多了如何在家自製口罩、隔離下的日常妝容等。YouTube 行政總裁Susan Wojcicki表示，隨着疫情發展，美國觀眾「睇片」的喜好也跟着改變。趨勢清單反映了疫情不斷演變。Wojcicki指出，起初用戶只是搜尋新冠肺炎的基本資訊，「我從來沒想過會有那麼多洗手視頻。」

隨着居家隔離踏入第二個月，用戶改為尋找隔離下的生活方法，很多在家運動的影片出現、「如何修理洗碗機、冰箱」、「如何自己剪頭髮」成為熱門內容。在過去的幾周中，數十條有關在家剪髮的影片上傳，其中有些已經擁有數百萬的觀看次數。

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編輯：吳敏芳