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【新iPhone】3香港推iPhone SE買機優惠　設專人送貨服務

科技 18:30 2020/04/24

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蘋果（Apple）新版iPhone SE今（24日）正式出貨，本地電訊商3香港推出上台淨機優惠。

蘋果（Apple）新版iPhone SE今（24日）正式出貨，本地電訊商3香港推出上台淨機優惠。客戶選用指定月費計劃上台，可享300元現金折扣。因應疫情，3香港更提供專人送貨服務，免出戶就能直接到手。

3 香港宣布，為客戶推出iPhone SE買機優惠。由即日起，無論新客戶或現有的特選客戶，只要選用旗下推出的SIM月費計劃，並簽約滿24個月，便享有300元折扣購買iPhone SE。

3 香港表示，客戶可以3,199元的現金價購買iPhone SE 64GB版本。iPhone SE 128GB版本原價為3,899元，現減至3,599元。除此之外，疫情期間，3 香港更推出專人送貨服務。客戶在網上登記上台的資料後，就可選擇使用免費的送貨服務。

＜＜【新iPhone】香港寬頻推新iPhone SE上台優惠　月費88元有得出機

＜＜【新iPhone】史上最平新iPhone SE　老人專用機炒唔起？ 

責任編輯：李寶如

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