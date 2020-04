澳洲男童撞名冠狀病毒遭欺淩 湯漢斯贈同名打字機安慰

▲ 澳洲1名8歲男童與冠狀病毒撞名而遭欺淩,去信慰問早前染疫的影帝湯漢斯及訴説自己的遭遇,其後獲贈一部同名為Corona的古董打字機作安慰。

全球新冠肺炎疫情仍未受控,冠狀病毒更成爲人人害怕的一個詞語。澳洲1名8歲男童與冠狀病毒撞名,在校園内慘遭其他同學欺淩。男童去信早前患新冠肺炎的荷里活影帝湯漢斯(Tom Hanks)作慰問並訴説自己的遭遇,其後獲湯漢斯送贈一部同名為Corona的古董打字機作安慰。

【美國疫情】小老闆成功申請資助 恢復出糧反被員工怨恨

【美國疫情】特朗普倡注射消毒液殺病毒 醫生指人都死埋

今年3月,荷里活影帝湯漢斯在澳洲籌備電影拍攝期間,與妻子Rita Wilson一同確診感染新冠病毒。英國廣播公司(BBC News)報道,澳洲男童德弗里斯(Corona De Vries)去信湯漢斯,表示得知他和妻子染疫,並作出慰問。

德弗里斯表示自己同樣因冠狀病毒感到困擾,他非常喜愛自己的名字Corona,可惜因與冠狀病毒撞名,在校園被一群同學嘲笑和欺淩,更被直接叫做冠狀病毒(Coronavirus)。

【日本疫情】大阪護士染疫不獲病假 院方:人手不足

治新冠肺炎新藥測試失敗 瑞德西韋與一般治療無大分別

湯漢斯其後回信給德弗里斯,在信中稱他為「親愛的朋友Corona」(Dear Friend Corona),感謝德弗里斯寫了一封信,令自己與妻子都感到非常美好。

湯漢斯又安慰德弗里斯:

在我認識的所有人中,你是唯一擁有這個名字的人,就像太陽外圍的圓環(日暈)及皇冠。

(You are the only person I've ever known to have the name Corona - like the ring around the sun, a crown.)

湯漢斯又送出一部同樣以Corona命名為品牌的古董打字機,指他在隔離期間曾使用這部打字機。他鼓勵德弗里斯學懂如何使用打字機,再用這部機來打字回信給他。

【日本疫情】大阪市長:女性購物慢影響防疫 言論捱轟

【美國疫情】財政部下令巨企回水 歸還中小企貸款

免費下載 hket App,關注「全球疫情實時動態」

外圍分析無間斷|立即訂閱送高達$480訂閱禮品