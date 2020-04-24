澳洲男童撞名冠狀病毒遭欺淩 湯漢斯贈同名打字機安慰

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全球新冠肺炎疫情仍未受控，冠狀病毒更成爲人人害怕的一個詞語。澳洲1名8歲男童與冠狀病毒撞名，在校園内慘遭其他同學欺淩。男童去信早前患新冠肺炎的荷里活影帝湯漢斯（Tom Hanks）作慰問並訴説自己的遭遇，其後獲湯漢斯送贈一部同名為Corona的古董打字機作安慰。
今年3月，荷里活影帝湯漢斯在澳洲籌備電影拍攝期間，與妻子Rita Wilson一同確診感染新冠病毒。英國廣播公司（BBC News）報道，澳洲男童德弗里斯（Corona De Vries）去信湯漢斯，表示得知他和妻子染疫，並作出慰問。
德弗里斯表示自己同樣因冠狀病毒感到困擾，他非常喜愛自己的名字Corona，可惜因與冠狀病毒撞名，在校園被一群同學嘲笑和欺淩，更被直接叫做冠狀病毒（Coronavirus）。
湯漢斯其後回信給德弗里斯，在信中稱他為「親愛的朋友Corona」（Dear Friend Corona），感謝德弗里斯寫了一封信，令自己與妻子都感到非常美好。
湯漢斯又安慰德弗里斯：
在我認識的所有人中，你是唯一擁有這個名字的人，就像太陽外圍的圓環（日暈）及皇冠。
（You are the only person I've ever known to have the name Corona - like the ring around the sun, a crown.）
湯漢斯又送出一部同樣以Corona命名為品牌的古董打字機，指他在隔離期間曾使用這部打字機。他鼓勵德弗里斯學懂如何使用打字機，再用這部機來打字回信給他。
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