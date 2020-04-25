【Tom Hanks】湯漢斯鼓勵「新冠肺炎」撞名澳洲男童 贈Corona古董打字機

▲ 澳洲1名8歲男童與冠狀病毒撞名而遭欺淩，去信慰問早前染疫的影帝湯漢斯及訴説自己的遭遇，其後獲贈一部同名為Corona的古董打字機作安慰。

荷里活影帝（Tom Hanks）湯漢斯再次與新冠肺炎扯上關係，但今次是好人好事。新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）全球大流行，冠狀病毒人人害怕。澳洲有8歲男童卻與「冠狀」撞名，在校園内慘受欺淩，幸得Tom Hanks熱情支持。男童去信戰勝新冠肺炎的Tom Hanks，更獲Tom Hanks贈送一部Corona（王冠）品牌古董打字機以作鼓勵。

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湯漢斯3月在澳洲籌備電影拍攝期間，與妻子Rita Wilson一同確診感染新冠病毒。澳洲男童德弗里斯（Corona De Vries）去信湯漢斯，表示得知他和妻子染疫，慰問兩人。

男童德弗里斯表示，自己同樣因冠狀病毒感到困擾，他非常喜愛自己的名字Corona，可惜因與冠狀病毒（coronavirus）撞名，在校園被同學嘲笑和欺淩，更被直接叫做冠狀病毒（Coronavirus）。

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湯漢斯其後回信給德弗里斯，在信中稱他為「親愛的朋友Corona」（Dear Friend Corona），感謝德弗里斯寫了一封信，令自己與妻子都感到非常美好。

湯漢斯又安慰德弗里斯：

在我認識的所有人中，你是唯一擁有這個名字的人，就像太陽外圍的圓環（日暈）及王冠。

（You are the only person I've ever known to have the name Corona - like the ring around the sun, a crown.）

湯漢斯又送出一部同樣以Corona命名為品牌的古董打字機，指他在隔離期間曾使用這部打字機。他鼓勵德弗里斯學懂如何使用打字機，再用這部機來打字回信給他。

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