【Tom Hanks】湯漢斯鼓勵「新冠肺炎」撞名澳洲男童 贈Corona古董打字機

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荷里活影帝（Tom Hanks）湯漢斯再次與新冠肺炎扯上關係，但今次是好人好事。新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）全球大流行，冠狀病毒人人害怕。澳洲有8歲男童卻與「冠狀」撞名，在校園内慘受欺淩，幸得Tom Hanks熱情支持。男童去信戰勝新冠肺炎的Tom Hanks，更獲Tom Hanks贈送一部Corona（王冠）品牌古董打字機以作鼓勵。
湯漢斯3月在澳洲籌備電影拍攝期間，與妻子Rita Wilson一同確診感染新冠病毒。澳洲男童德弗里斯（Corona De Vries）去信湯漢斯，表示得知他和妻子染疫，慰問兩人。
男童德弗里斯表示，自己同樣因冠狀病毒感到困擾，他非常喜愛自己的名字Corona，可惜因與冠狀病毒（coronavirus）撞名，在校園被同學嘲笑和欺淩，更被直接叫做冠狀病毒（Coronavirus）。
湯漢斯其後回信給德弗里斯，在信中稱他為「親愛的朋友Corona」（Dear Friend Corona），感謝德弗里斯寫了一封信，令自己與妻子都感到非常美好。
湯漢斯又安慰德弗里斯：
在我認識的所有人中，你是唯一擁有這個名字的人，就像太陽外圍的圓環（日暈）及王冠。
（You are the only person I've ever known to have the name Corona - like the ring around the sun, a crown.）
湯漢斯又送出一部同樣以Corona命名為品牌的古董打字機，指他在隔離期間曾使用這部打字機。他鼓勵德弗里斯學懂如何使用打字機，再用這部機來打字回信給他。
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