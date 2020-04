【美國疫情】小老闆成功申請資助 恢復出糧反被員工怨恨

▲ 華盛頓州2間美容店的老闆,成功申請資助,恢復出糧,員工反而不高興。(資料圖片)

新冠病毒疫情下,美國廣泛地區禁足,不少中小企現金流斷裂,無法支薪。當地一名小老闆,成功申請到政府的貸款後,向伙記宣布恢復出糧,但他們的反應出乎她的意料,不但未有對此感高興,反而充滿憤怨(firestorm of hatred)。

Jamie Black-Lewis在華盛頓州經營2間美容店的,因疫情關係,今年3月中開始停向數十名員工出糧。美國政府後來推出薪酬保障計劃(Paycheck Protection Program),助中小企支薪。

因大批巨企爭相申請,額度很快爆滿,當局已停止接受申請,不少中小企拿不到錢,但今次女事主幸運地申請成功。兩間店分別獲批17.7萬及4.4萬美元貸款,雖是貸款,只是符合一些條件,如繼續出糧,可以免償還(forgivable),幾乎是送錢。

她透過視像會議向員工公布好消息,通知他們會恢復出糧,可是,伙記的反應令她錯愕,不但不感到高興,反而流露憤怨。美國政府近期開庫派錢,救濟力度之強勁,已導致失業救濟較工資收入高水。

她形容,失業變成天降橫財(windfall),她卻成為拿走他們錢財的人。她對反常情況感難以置信,稱:「我到底是在甚麼星球,要與失業競爭(On what planet am I competing with unemployment?)。」

疫情來得迅速,美國周四公布新申領失業救濟人數,過去5周累計已有2600萬人申請,形勢危急,美國政府特事特辦,急出招幫失業人士是合理不過,但同時亦有扭曲勞動市場的風險。

責任編輯:林建忠

