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【美國疫情】小老闆成功申請資助 恢復出糧反被員工怨恨

環球社會熱點 18:06 2020/04/24

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華盛頓州2間美容店的老闆，成功申請資助，恢復出糧，員工反而不高興。（資料圖片）

新冠病毒疫情下，美國廣泛地區禁足，不少中小企現金流斷裂，無法支薪。當地一名小老闆，成功申請到政府的貸款後，向伙記宣布恢復出糧，但他們的反應出乎她的意料，不但未有對此感高興，反而充滿憤怨（firestorm of hatred）。

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【美國疫情】財政部下令巨企回水 歸還中小企貸款

Jamie Black-Lewis在華盛頓州經營2間美容店的，因疫情關係，今年3月中開始停向數十名員工出糧。美國政府後來推出薪酬保障計劃（Paycheck Protection Program），助中小企支薪。

因大批巨企爭相申請，額度很快爆滿，當局已停止接受申請，不少中小企拿不到錢，但今次女事主幸運地申請成功。兩間店分別獲批17.7萬及4.4萬美元貸款，雖是貸款，只是符合一些條件，如繼續出糧，可以免償還（forgivable），幾乎是送錢。

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她透過視像會議向員工公布好消息，通知他們會恢復出糧，可是，伙記的反應令她錯愕，不但不感到高興，反而流露憤怨。美國政府近期開庫派錢，救濟力度之強勁，已導致失業救濟較工資收入高水。

她形容，失業變成天降橫財（windfall），她卻成為拿走他們錢財的人。她對反常情況感難以置信，稱：「我到底是在甚麼星球，要與失業競爭（On what planet am I competing with unemployment?）。」

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疫情來得迅速，美國周四公布新申領失業救濟人數，過去5周累計已有2600萬人申請，形勢危急，美國政府特事特辦，急出招幫失業人士是合理不過，但同時亦有扭曲勞動市場的風險。

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責任編輯：林建忠

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