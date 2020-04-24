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【新iPhone】史上最平新iPhone SE　老人專用機炒唔起？   

科技 18:10 2020/04/24

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新iPhone SE今日（24日）正式對外開賣，但碰巧千年難得一遇的新冠肺炎，即使這部有史以來最便宜的iPhone，炒風亦難以再現。

新iPhone SE今日（24日）正式對外開賣，但碰巧千年難得一遇的新冠肺炎，即使這部有史以來最便宜的iPhone，炒風亦難以再現。

根據先風數碼的iPhone先達最新回收價，新iPhone SE的64 GB、128 GB及256 GB版本回收價，分別為3100元、3400元及4300元。

而稍微特別少許的紅色版本（每購買一部iPhone SE 紅色版，現在均直接捐助The Global Fund 基金，以對抗新冠肺炎。），64GB、128GB回收價就分別為3150元及3500元，僅僅多50元至100元，256GB版本回收價亦只是4350元。

但64 GB、128 GB、256 GB原價分別為3399元、3899元及4699元，可見新機根本「炒唔起」，面對疫情，銷情亦成疑。

獲稱老人家專用機

雖然炒唔起，但網絡討論區仍然有用戶表示會想出機，因為其指紋解鎖Touch ID是唯一吸引的元素。「想放左部11pro換呢部真心，純粹因為有touch ID。」

其他用戶則表示，新iPhone SE屏幕太細，直言新機「衰過紅米，即使粒U曉飛都無用啦！」其次，亦有用戶表示，新機電池太細，適合老人家「久唔久睇下手機」之用。

新機優惠方面，在根據衛訊Facebook專頁資料，買家只要使用Citi信用卡，可以再照價即減150元，而其他亦有電訊商上台出機計劃：

＞＞＞【新iPhone】香港寬頻推新iPhone SE上台優惠　月費88元有得出機

責任編輯：李彥煒

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