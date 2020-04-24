【定期存款】中銀滙豐鬥加短存息 迎戰虛擬銀行滿月

本周港元定期存款的走向，受熱錢湧港引致水浸推低拆息，全周減息的銀行數目仍較多，共有7行減息，相反只得4間加息，包括恒生（00011）及滙豐等大行。專家指，市面游資氾濫，未因下周是月底兼長假而水緊，料存息暫維持短加長减的格局，主戰場是3個月或以下的較短存，業界先為半年結早作布署。

雖然大行近日罕有頻頻出擊，但並未推破頂息，本周的短中長高息榜的排名沒變。

全周最矚目的，是滙豐於第2季首次上調存息，4月23日把3個月年息勁加0.3厘，最新存息至1.6厘；半年則調升0.1厘，新報1.3厘。專家指，大行逆市加息，相信主要為追貼同業，畢竟對比另一發鈔行、渣打香港於同日雖微削3個月短存息0.05厘，新息率為2.25厘，仍大幅拋離滙豐勁加後1.6厘。不過，上述兩間發鈔行的存息仍未能打入三甲，比併市面所有定存，3個月年息續以工銀亞洲的4.2厘稱霸(見表)。

半年期仍以大眾財務居首

半年期方面，滙豐以1.3厘，仍險勝渣打及中銀香港的1.2厘。不過，計及中小行，也難以挑戰同期的「高息王」。因大眾財務雖於本周三（22日）下調半年期0.1厘，新息率為2.25厘，仍領先居首。

論及一年期，則以南商的2.1厘領先，集友雖亦連番減息，可是仍以1.85厘力保季軍。

定存價格戰收歛

綜觀7行鬥減不同存期的年息，包括渣打、華僑永亨及招商永隆減短存，大眾財務及交銀香港則削中長息，集友更全面降短中長息，而東亞（00023）更把兩厘息下架。相反加息的4行中，除了滙恒外，大新（02356）及建行亞洲亦略加。

星展香港財資市場部(大中華)董事總經理王良享指，首間虛擬銀行、眾安開業剛好滿月，但定存的價格戰似收歛，而大行逆市連番加息，相信為下半年政府向市民派錢1萬元，及企業派息期早作準備；中小行卻乏此資金需求。

招商永隆銀行司庫蕭啟洪認為，港元拆息走低，加上康方生物（09926）凍資逾1,600億元已回籠，亦令頭寸頓變鬆動，隔夜息更跌穿1厘，料整體存息暫仍向下。

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記者︰曾桂芬

注意︰各存息利率視乎銀行最終條款，大多涉及起存額以外要求